Proti ustavnim spremembam le poslanci SDS, ne pa tudi Anže Logar

Poslanci so z 61 glasovi za in 25 glasovi proti sprejeli sklep o začetku postopka za spremembo ustave, ki pristojnost imenovanja sodnikov z državnega zbora prenaša na predsednika republike in spreminja sestavo sodnega sveta. Zanje je poleg poslancev koalicije in NSi glasoval tudi Anže Logar, poslanec SDS, potem ko smo ga spomnili, da je v predsedniški kampanji napovedal, da ne nasprotuje omenjenim spremembam.

Tako kot kasneje prvak SDS Janez Janša pa je podvomil o predvideni sestavi sodnega sveta, kjer bi skladno z vsemi mednarodnimi standardi večino obdržali sodniki, zato osnutka ustavnega zakona in stališča ustavne komisije o njem ni podprl.

S tem se začenja druga faza postopka ustavno-revizijskih sprememb, ki so jih vložili Gibanje Svoboda, SD in Levica, ob pogoju spremembe sodnega sveta pa jih podpira tudi NSi.

Po predlogu strokovne skupine bi sodni svet, ki bi o predlogih za imenovanje sodnikov odločal z dvetretjinsko večino glasov vseh članov, namesto sedanjih 11 imel 15 članov. Sodniki bi skladno z vsemi mednarodnimi priporočili v njem še naprej obdržali večino, sedmerice članov, ki bi jih z dvotretjinsko podporo izvolil državni zbor, pa ne bi več predlagal predsednik republike.

Ustavna komisija je konec septembra podprla tudi predlog NSi, da bi za sprejetje tega zakona moralo glasovati dve tretjini navzočih poslancev. »S tem bomo dobili kvalitetnejše sodnike in sodstvo,« je svoje prepričanje izrazil Matej Tonin, prvak NSi, in poudaril, da desnica doslej sama še ni imela večine.

Ustavno komisijo zdaj čaka priprava predloga ustavnega zakona.