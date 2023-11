Hišne preiskave povezane z nevrokirurgom Romanom Bošnjakom

Po hišnih preiskavah zaradi suma zlorabe položaja pri nabavi medicinskega materiala Dnevnik razkriva, da so te povezane z nevrokirurgom Romanom Bošnjakom.

Mediji so marca poročali, da je ljubljanska nevrokirurgija pod vodstvom Bošnjaka kupovala material pri družbi, povezani z njegovim bratom. Protipravna korist naj bi dosegala 400.000 evrov.

V sredo so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na območju Celja, Kranja in Ljubljane izvedli več hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri štirih fizičnih in treh pravnih osebah. Po neuradnih informacijah Dnevnika, verodostojnost katerih so po navedbah časnika potrdili tudi v kliničnem centru, so preiskovalci pod drobnogled vzeli afero o sumu korupcije v UKC Ljubljana, pri kateri sta imela glavno vlogo nevrokirurg Roman Bošnjak in njegov brat Igor Bošnjak.

Po navedbah Generalne policijske uprave sta kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala osumljeni dve fizični osebi, ki naj bi pridobili približno 400.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Pop TV je letos razkril, da je Bošnjak prejel 6000 evrov zasebnega honorarja za operacijo pacientke iz Severne Makedonije. Za samoplačniški poseg je UKC Ljubljana družini zaračunala 34.109 evrov, svojci pa so morali sočasno nakazati še šest tisočakov na bančni račun agencije Klinikum Medical Link v Hongkongu, Bošnjak pa jim je pojasnil, da morajo to storiti zaradi davčne optimizacije.

Odstopil s položaja, a ostal zaposlen v UKC Ljubljana

Po medijskem razkritju je Bošnjak odstopil s položaja predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, ostal pa je zaposlen v UKC Ljubljana. Delodajalec mu je izrekel opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Generalni direktor Marko Jug je marca povedal, da UKC Ljubljana z nakazilom v tujino za zunanje storitve ni bil seznanjen in je bil o njem obveščen iz medijev, navaja Dnevnik.

Oddaja Tarča je kasneje razkrila, da je UKC Ljubljana pri podjetju Medicolink v štirih letih kupil za več kot tri četrt milijona evrov medicinskega materiala, in sicer kostne nadomestke in potrošni material za nevrokirurgijo v UKC Ljubljana. Podjetje je bilo v lasti Katarine Bedina, ki je z Igorjem Bošnjakom povezana kot solastnica stanovanjske hiše v Celju. Fizioterapevt Igor Bošnjak je bil še lastnik podjetja Konzilij, ki ima zelo podobno spletno stran kot hongkonška agencija. Konzilij je bil maja izbrisan iz poslovnega registra.

Radio Slovenija je kasneje poročal, da je Bošnjak zaradi prikrivanja sorodstvene povezave s podjetjem dobil še drugo opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Tudi po drugem opominu je ostal zaposlen v UKC Ljubljana, po poročanju portala Necenzurirano se je poleti prijavil tudi na razpis za predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, a ni bil izbran.

Direktor Jug je zbrano dokumentacijo o poslovanju UKC Ljubljana s podjetjem Medicolink spomladi predal policiji in protikorupcijski komisiji, še navaja Dnevnik.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je sicer predpisana kazen zapora od enega do osmih let.