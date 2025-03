Odpuščeni delavci se vračajo na delo, pričakujejo tudi odškodnino

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je vrhovno sodišče lani presodilo, da je bila odpoved 15 Hitovim delavcem konec leta 2022 nezakonita, se nekateri zdaj vračajo na delo. Vse tožbe na delovnem sodišču se sicer še niso končale. »Okoli 30 zaposlenim, ki so jih leta 2022 vključili v program presežnih delavcev, so ponudili pogodbe za skrajšan delovni čas, 30 ur na teden, za nedoločen čas. Delo naj bi pretežno potekalo konec tedna. Polovica jih je to sprejela, polovica pa ne – in ti zadnji so dobili odpoved,« razlaga Stojan Prando, predsednik sveta delavcev v Hitu.

Kako to komentirajo v Hitu? Zakaj napitnina pripada vsem delavcev in ne le tistim na igralnih mizah? Kateri izzivi še čakajo trenutno upravo Sandija Brataševca?