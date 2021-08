Hitri antigenski testi so od danes naprej plačljivi

7.05 Testiranje s hitrimi antigenskimi testi po novem plačljivo

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na covid-19 je z določenimi izjemami od danes plačljivo. Hitri testi še naprej ostajajo brezplačni za vse dejavnosti, kjer je testiranje obvezno. V ljubljanskem zdravstvenem domu bo cena testiranja 12 evrov, v Mariboru deset. V Ljubljani bo možno plačati izključno z bančno kartico, na mestu testiranja.Vlada je v petek spremenila uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom, s čimer na novo določa dejavnosti, za katere bo tudi v prihodnje stroške hitrega antigenskega testiranja kril državni proračun.Gre za zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, v vzgoji in izobraževanju in osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.Tako bo država stroške testiranja krila med drugim gostincem, prodajalcem, frizerjem, kozmetičarjem, zaposlenim v igralnicah in kongresnih dejavnostih, turističnih nastanitvah ter taksistom. Vsi ti se bodo morali testirati enkrat tedensko. Za testiranje je treba imeti s seboj potrdilo delodajalca o zaposlitvi v panogi, kjer stroške testiranja plača država.V Ljubljani bo testiranje še naprej potekalo v mobilni enoti simulacijskega centra pred Mestno hišo, in sicer vsak delovnik od 8. do 14. ure.