Hitri testi na brniškem letališču in petih mejnih prehodih s Hrvaško

KLJUČNI POUDARKI: Hitro testiranje je omogočeno na letališču Jožeta Pučnika ter mejnih prehodih s Hrvaško Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi in Jelšane.

Število zabeleženih okužb z novim virusom je v ZDA preseglo 20 milijonov.

10.30 Biontech z okrepljeno proizvodnjo cepiva

10.15 Osnovne šole v Londonu bodo po praznikih zaprte

7.50 Testiranje s hitrimi testi ob vstopu v Slovenijo

Hitro testiranje bo mogoče na letališču Jožeta Pučnika. FOTO: Jure Eržen/Delo

7.40 Število okuženih v ZDA je preseglo 20 milijonov

7.30 Pfizer in Biontech s cepivom za vse prostovoljce

Nemško podjetje Biontech, ki je skupaj z ameriškim Pfizerjem razvilo cepivo proti covidu-19, napoveduje okrepljeno proizvodnjo cepiva za Evropsko unijo, je v pogovoru za nemški Der Spiegel povedal direktor Biontecha. Trenutno potekajo intenzivni pogovori z Brusljem glede dostopa do dodatnih odmerkov.V Veliki Britaniji, kjer je v zadnjih štirih dneh dnevno število novookuženih preseglo 50.000, bodo začeli uporabljati zasilne bolnišnice, ki so jih opremili v začetku pandemije. V pričakovanju večjega števila okužb z novim sevom koronavirusa, ki je do 70-odstotno kužnejši, se bodo prav tako na daljavo šolali osnovnošolci iz Londona.Od danes lahko tisti, ki želijo ob prihodu iz rdeče države v Slovenijo vstopiti na zunanji schengenski meji, pri čemer ne bodo predložili negativnega testa PCR ali pa če ne sodijo med 12 izjem, v državo vstopijo samo na mejnih prehodih, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrimi testi. To so letališče Jožeta Pučnika ter mejni prehodi s Hrvaško Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi in Jelšane. Osebe, ki bodo na testiranju na novi koronavirus negativne, bodo lahko vstopile brez napotitve v karanteno na domu.Državljanom tretjih držav na nenujnem potovanju, ki testiranja s hitrim testom ne bodo želeli opraviti ali bodo pozitivni, bodo vstop v državo zavrnili. Druge osebe, ki se ne bodo želele testirati ali bodo pozitivne na koronavirus, pa bodo morale v karanteno na domu.Vlada je ob tem razširila seznam izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR iz držav na rdečem seznamu. Od danes je dovoljenih 12 izjem, od tega pet novih. Med temi so otroci, ki še niso dopolnili 13 let in potujejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno oziroma mu ni zavrnjen vstop. Izjema so po novem tudi določeni športniki in športni delavci ter pripadniki nujnih služb, ki izvajajo humanitarne prevoze ali nudijo pomoč pri reševanju in odpravi posledic nesreč.V ZDA se je doslej skupno okužilo več kot 20 milijonov ljudi, umrlo pa je 345.000 oseb, ki so se okužile z novim koronavirusom. Po statistikah, ki jih vodi Reuters, se je 5 milijonov oseb v ZDA okužilo v 200 dneh. Število potrjenih okužb je iz 5 na 10 milijonov naraslo v 93 dneh, iz 10 na 15 milijonov okužb pa v 31 dneh. Število potrjenih okužb je nato iz 15 na 20 milijonov naraslo v le 25 dneh. Cepljenje zoper covid-19 v ZDA sicer ne poteka po načrtih: do 31. decembra so cepili približno 2,8 milijona ljudi, načrtovali pa so cepljenje 20 milijonov prebivalcev ZDA.Iz farmacevtskih podjetij Pfizer in Biontech so sporočili, da bodo prostovoljcem, ki sodelujejo v testiranju cepiva in so prejeli placebo, ponudili možnost cepljenja. Tisti, ki bodo kot prostovoljci še sodelovali s podjetjema, bi lahko prvo dozo dobili do 1. marca letos, piše Reuters.