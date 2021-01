V Veliki Britaniji se pričenja cepljenje s cepivom AstraZenece

Hitro testiranje je mogoče v zdravstvenih domovih. KLJUČNI POUDARKI:

Na Japonskem zaradi porasta okužb z novim koronavirusom razmišljajo o ponovni uvedbi izrednih razmer za širše območje Tokia, je danes sporočil japonski premier. Se bodo pa njegovih besedah nadaljevale priprave na olimpijske igre, načrtovane za poletje, poročajo tuje tiskovne agencije. Guvernerji Tokia in okoliških prefektur so vlado k ponovnim izrednim razmeram pozvali, potem ko so iz prestolnice 1. januarja poročali o rekordnih 1337 novih okužbah z novim koronavirusom.Na Japonskem so izredne razmere zaradi pandemije covida-19 po vsej državi veljale od aprila do konca maja. V državi sicer tedaj ni bilo tako strogih omejitev kot na primer v Evropi. Podjetjem in restavracijam so le priporočili, naj se zapirajo prej, ljudi pa pozvali, naj, če je mogoče, delajo od doma. Velika večina Japoncev tudi nosi zaščito za nos in usta, ni pa kazni za tiste, ki je ne.Pričakovati je, da bodo vnovične izredne razmere za Tokio razglasili še ta teden. Suga je nakazal, da bi bili ukrepi tokrat lahko strožji in bolj ciljno usmerjeni. Dejal je še, da vlada načrtuje tudi kazni za nespoštovanje omejitev. Okrepili naj bi nadzor na mejah.​Združeno kraljestvo bo z današnjim dnem postalo prva država, ki bo cepila s cepivom AstraZeneca . Šest bolnišnic v Angliji bo danes pričelo z razdeljevanjem več kot pol milijona odmerkov tega cepiva. V nekaj mesecih nameravajo z njm cepiti več milijonov Britancev. Cepivo AstraZeneca se od drugih dostopnih cepiv loči po tem, da ga je mogoče shranjevati v hladilniku, ne v posebnih zmrzovalnikih, kar močno olajša transport in shranjevanje. Cepivo je včeraj odobrila tudi Indija, kupuje pa ga tudi Vietnam, poroča portal Guardian.Od danes lahko v fitnesih in telovadnicah ter bazenih po Sloveniji vadi več posameznikov, četudi niso člani istega gospodinjstva, vendar morajo imeti pet metrov medsebojne razdalje in na voljo najmanj 50 kvadratnih metrov na osebo v posameznem prostoru. Vlada je namreč na dopisni seji 31. decembra sprostila nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom na področju športa, spremembe so objavljene tudi v uradnem listu in začnejo veljati danes. Pri vseh športnih aktivnostih se morajo obenem upoštevati navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.»V novem odloku je pri vadbi predviden le en posameznik, ki ga spremlja usposobljena oseba zaradi varnosti in pravilnejšega izvajanja vadbe. Več jih je lahko le, če ima vsak posameznik na voljo 50 kvadratnih metrov v posameznem prostoru ter pet metrov medosebne razdalje. Pri bazenih je prav tako potrebno zagotoviti 50 kvadratnih metrov na posameznika, zaradi zagotavljanja medsebojne razdalje pa je lahko zapolnjena vsaka druga proga,« je za STA pojasnila generalna direktorica direktorata za športPo skoraj treh mesecih učenja na daljavo se učenci s posebnimi potrebami v šole in v zavode znova vračajo v torek. A pred vrnitvijo na delovno mesto se boo njihovi učitelji in zaposleni danes preventivno testirali. Testiranje bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju lahko opravili v zdravstvenih domovih po državi, ker se danes začenja tudi široko prostovoljno splošno testiranje na novi koronavirus s hitrimi testi.V mnogih zdravstvenih domovih po državi bodo danes začeli izvajati prostovoljna presejalna testiranja na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi. Zdravstveni domovi so se organizirali različno. Nekateri bodo testiranje izvajali na istem mestu kot izvajajo PCR teste, nekateri pa jih bodo izvajali na ločenih mestih.Na odvzem brisa na mestih za hitro testiranje se ni treba posebej naročati. Posameznik mora s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, o rezultatu pa bo obveščen prek sporočila SMS. Kot so ob napovedi ponedeljkovega splošnega hitrega testiranja poudarili v Zdravstvenem domu Logatec, naj tisti, ki bo pozitiven na hitrem testu, ostane doma in kontaktira svojega izbranega zdravnika. Za tiste s simptomi okužbe dihal pa ostajajo navodila enaka: poklicati svojega zdravnika in opraviti PCR testiranje.