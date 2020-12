Prva zelena luč za oxfordsko cepivo

Vprašanje doziranja

Cepivo proti novemu koronavirusu, ki ga je v sodelovanju z britansko-švedsko farmacevtsko družbo AstraZeneca razvila univerza v Oxfordu, je postalo tretje zahodno cepivo, ki so ga regulatorji odobrili za množično uporabo. Britanski regulator MHRA je danes potrdil, da je vektorsko cepivo varno za uporabo, britansko ministrstvo za zdravje pa je na podlagi te ocene napovedalo, da se bo cepljenje z njim na Otoku pričelo prihodnji teden.Odločitev britanskega regulatorja bo brez dvoma odmevala tudi v Evropski uniji, ki je do zdaj naročila 400 milijonov odmerkov oxfordskega cepiva. Ta predstavlja petino vseh odmerkov v skupni evropski košarici.Združeno kraljestvo je naročilo 100 milijonov odmerkov cepiva, kar načeloma zadostuje za cepljenje 50 milijonov ljudi. Toda neodvisni odbor za cepljenje in imunizacijo (JCVI) je zdravstvenim delavcev priporočil, naj bo prioriteta za zdaj cepljenje čim večjega števila rizičnih ljudi s samo enim odmerkom. S tem naj bi ustvarili osnovno raven zaščite. »Vsi bodo nato v roku 12 tednov prejeli še drugi odmerek cepiva, s katerim se zaključi postopek in ki je pomemben za dolgoročno zaščito,« je sporočilo britansko ministrstvo za zdravje.Testiranje omenjenega cepiva v jeseni je pokazalo, da je bilo to 90-odstotno učinkovito pri tistih, ki so prejeli samo polovični odmerek in nato še en cel odmerek, in 62-odstotno učinkovito pri tistih, ki so prejeli dva cela odmerka.Ključna razlika med oxfordskim ter cepivom proizvajalcev Pfizer/BioNTech, s katerim od prejšnjega tedna poteka cepljenje tudi v Sloveniji in drugih državah EU, je v njegovi dostopnosti. Oxfordskega cepiva namreč ni potrebno hraniti po izredno nizkimi temperaturami (-70 stopinj Celzija), kar bistveno olajša njegovo distribucijo zlasti v zunajbolnišničnih okoljih.