Hladna fronta prešla Slovenijo, nekatere kraje že pobelil sneg

Po zaporedju dni z malo višjimi temperaturami je hladna fronta prešla Slovenijo, padavine pa od severa že slabijo, poroča Arso. Na severozahodu se že počasi jasni. Meja sneženja se je ponekod na vzhodu spustila do nižin. Na Ptuju je zapadlo dva centimetra snega, nekoliko višje (Jeruzalem) pa 12 centimetrov snega. Sneg je malo pobelil tudi Šentjur pri Celju.

Kot poroča prometnoinformacijski center, ponekod še sneži, na cestah pa so posipne in plužne skupine. Snežne verige so obvezne na avstrijski strani prelaza Ljubelj. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Prepoved za tovorna vozila nad sedem ton in pol je zaradi zimskih razmer na cestah: Novo mesto–Metlika, Soteska–Črmošnjice in Črmošnjice–Črnomelj. Prav tako velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi razmer na hrvaški strani: Vinica, Babno Polje, Petrina in Rogatec.

Fotografija je arhivska. FOTO: Matej Družnik/Delo

Kot je za STA pojasnil dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje Andrej Velkavrh, so predvidevali, da bo meja sneženja na približno 400 ali 500 metrih, a ker se padavine umikajo počasneje, kot je bilo predvideno, jih je več v hladnem zraku in se je ta meja spustila. Toda padavine zdaj že slabijo in tako se tudi sneženje poslavlja, je dejal.

Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do osem, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Temperature bodo bolj zimske

Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, proti jutri pa se bo spet razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. V prihodnjih vsaj desetih dneh bo suho vreme, temperature bodo ponoči pod, čez dan pa nad nič stopinj Celzija, je še napovedal Velkavrh.

Najnižje jutranje temperature bodo od minus šest do minus ena, na Goriškem in ob morju okoli ene stopinje Celzija.