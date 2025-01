V ZDA se pripravljajo na obsežno snežno neurje

Približno 62 milijonov ljudi v ZDA naj bi bilo na udaru močnega zimskega neurja, ki naj bi na okoli 2000 kilometrov dolgo območje prineslo največje snežne padavine in najnižje temperature v zadnjem desetletju. Nevihta je oziroma bo zajela tudi območja, kjer zimskih razmer niso vajeni. V državah Kentucky in Virginia so razglasili izredno stanje, dele ZDA, ki niso vajeni hudega mraza, kot sta Mississippi in Florida, pa so opozorili, naj pričakujejo izredne razmere. Opozorili so, da so možni izpadi elektrike, vsekakor pa gre pričakovati kaos na cestah.

Vremenoslovci so pojasnili, da ekstremne vremenske razmere povzroča polarni vrtinec, območje hladnega zraka, ki kroži okoli Arktike. Vzhodno obalo ZDA naj bi nevihta dosegla do nedelje zvečer. V Kansasu in Indiani naj bi padlo okoli 20 centimetrov snega, v nekaterih delih Virginije tudi do 25 centimetrov. V nedeljo lahko močne nevihte pričakujejo tudi na jugu ZDA, vključno z Arkansasom, Louisiano in Mississippijem. Vremensko dogajanje že vpliva na letalski promet, letalske družbe American, Delta, Southwest in United so se zaradi morebitnih motenj pri letih odpovedale pristojbinam za spremembo letov.

Sneg v Evropi

S težavami zaradi snega in ledu se spopadajo tudi na evropskih letališčih. Na letališčih v Veliki Britaniji in Nemčiji se danes spopadajo s težavami zaradi snega in leda. Na Otoku so zaradi močnega sneženja zaprli več letališč. V nemškem Frankfurtu so morali odpovedati več kot 100 poletov, nekaj poletov je odpadlo v Münchnu, tudi na letališču v Stuttgartu so težave zaradi leda.

Na frankfurtskem letališču, ki je najbolj prometno v Nemčiji, so zaradi zimskega vremena s sneženjem, žledom in ledenim dežjem danes odpovedali 120 letov, je za nemško tiskovni agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik upravljavca letališča, družbe Fraport. V Münchnu je bila zjutraj odprta ena vzletno-pristajalna steza, drugo pa čistijo, je poročala dpa. Zmanjšana vidljivost zaradi sneženja je povzročila daljše intervale med vzleti in pristanki, medtem ko je treba letala tudi odmrzovati. Potnike so pozvali, naj se za informacije o svojih letih obrnejo na posamezne letalske prevoznike.

Tudi v delih Anglije močno sneži, zato sta letališči v Manchestru in Liverpoolu zaprli vzletno-pristajalne steze. Tudi osrednje letališče v Birminghamu je čez noč za več ur prekinilo obratovanje, saj so morali očistiti sneg z vzletno-pristajalne steze. Letališče Bristol je bilo zaprto v soboto, a so ga malo pred polnočjo znova odprli. Letališke oblasti so sicer opozorile, da bo prihajalo do zamud, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za večji del osrednje Anglije, dele severozahodne Anglije in Walesa velja oranžno vremensko opozorilo, drugo najresnejše, zaradi snega in ledenega dežja. V višjih predelih Walesa in severne Anglije naj bi zapadlo do 30 centimetrov snega. Ponekod v osrednji in jugozahodni Angliji ter južnem Walesu so ostali brez električne energije.