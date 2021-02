Nazaj vsi šolarji v OŠ, ukinjajo tudi omejitev gibanja med občinami

Tonin: Ukinjamo omejitev gibanja na občine

Vrtovec: Na smučišča s testom, starim sedem dni

Jernej Vrtovec: Inštruktorji v avtošolah in učenci potrebujejo test, ki ni starejši od treh dni. FOTO: Leon Vidic/Delo



Hojs: Še naprej velja policijska ura

Vse trgovinske dejavnosti brez omejitev

Včeraj so po podatkih sledilnika za covid-19 na območju države evidentirali 1385 novih okužb, od tega 992 s PCR-metodo, 393 pa je bilo pozitivnih hitrih antigenskih testov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Prešli smo v oranžno fazo

Vladni predstavniki so predstavili sproščanje ukrepov. Na novinarski konferenci so spregovorili minister za notranje zadeve, minister za infrastrukturo, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoter državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Konferenco smo prenašali v živo, zdaj si jo lahko ogledate v posnetku.Minister za obramboje sicer ločeno od konference prek twitterja sporočil: »Slovenija je v oranžni fazi, zato se k pouku v šolah vračajo učenci v osnovnih šolah in maturanti, dovoljeni so izpiti in seminarji do deset študentov na fakultetah. Ukinja se tudi omejitev gibanja na občine, dovoljeno je zbiranje do deset ljudi.«Del sprememb je predstavil tudi minister za infrastrukturo. »Vlada je sprejela ukrep, da od ponedeljka, 15. februarja, velja, da lahko smučišča uporabljajo smučarji z negativnim testom, ki ni starejši od sedmih dni, enako velja za delavce na smučiščih, ki so v stiku s smučarji,« je rekel Vrtovec. »Do zdaj je veljal test na vsakih 24 ur. To je bistvena in velika razlika. Zraven pozivamo, naj smučarji še naprej držijo medsebojno razdaljo, da se stanje ne bo poslabšalo. Če bomo videli, da uporabniki ne vzdržujejo razdalje, bomo morda prisiljeni v strožje ukrepe.«»Spremembe bodo tudi pri javnem prevozu, avtošolah in taksijih. Inštruktorji v avtošolah in učenci potrebujejo test, ki ni starejši od treh dni. Ker gre za zaprte in tesne prostore, moramo vzdrževati samodisciplino in testiranje na tri dni,« je še rekel Vrtovec. Sprememba je tudi pri taksi prevozih. Velja enako kot pri avtošolah; tudi vozniki taksijev potrebujejo negativni test, ki ni starejši od treh dni.«Kdor je prebolel covid-19, šest mesecev ne potrebuje testiranja, kar bo dokazoval z zdravniškim potrdilom.Na koncu je govoril še notranji minister. »Ni več omejitve prehoda med občinami in statističnimi regijami. To velja tudi za rekreacijo, kar je zdaj možno po celotni državi,« je dejal. »Še naprej pa ostaja omejitev gibanja po 21. uri zvečer. Še vedno smo v fazi, ko se lahko epidemija poslabša, zato policijska ura velja. Imajo jo tudi v Avstriji, v Belgiji v dveh regijah, na Cipru, Češkem ...« je našteval evropske države.Odlok prehajanja državnih meja velja od sobote naprej. »Novo je to, da smo glede na dobro stanje v sosednjih državah ukinili omejitve na mejah s sosednjimi državami EU, zato lahko ljudje mejo prehajajo na vseh mejnih točkah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, drugače pa je na meji s Hrvaško. Od sobote je tako vstop v Slovenijo možen brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19,« je dejal Hojs.Od ponedeljka so dovoljene tudi vse trgovinske dejavnosti, je sporočila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Potrošnikom od ponedeljka ne bo več treba predložiti negativnega testa na novi koronavirus za koriščenje storitev,« je dejala. »Na stranko velja omejitev trideset kvadratnih metrov. Za izvajalce higienske nege bo sicer še naprej treba imeti negativen test na koronavirus, za potrošnike pa negativen test ne bo potreben.«Glede testiranja zaposlenih bo še naprej veljalo, da bodo določene dejavnosti lahko delovale brez posebnih pogojev, pri drugih pa bo zahtevano redno testiranje – to med drugim velja za celotno trgovinsko dejavnost in vse storitve higienske nege, denimo kozmetike in izvajalce masaž, po novem pa tudi za frizerje in izvajalce pedikure.Spregovoril je tudi sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport: »Pouk v osnovnih šolah bo organiziran v matičnih učilnicah, učenci učilnic ne bodo menjavali. Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah, kosila pa naj organizirajo na način, da bo med učenci čim manj mešanja.« Spremembe so tudi v športnih dejavnostih: »Od ponedeljka bo dovoljena brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do deset športnikov.«Sedemdnevno povprečje okužb znaša po podatkih vlade 837 in ostaja nižje od tisoč, kar je eden od obeh kriterijev na vladnem semaforju za prehod iz rdeče v oranžno fazo in s tem sproščanje ukrepov. Drugi je, da mora tudi število hospitaliziranih bolnikov ostati pod tisoč. Po podatkih vlade jih je 828.Včeraj so po podatkih sledilnika za covid-19 na območju države evidentirali 1385 novih okužb, od tega 992 s PCR-metodo, 393 pa je bilo pozitivnih hitrih antigenskih testov.