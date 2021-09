Hojs: Policija bi morala preprečiti vdor protestnikov na obvoznico

Policija se vse pogosteje poslužuje vodnega topa in solzivca. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Opozicija vzrok za nasilne proteste vidi v nezaupanju vladi

Prostesti v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ministerje za Planet TV ocenil, da bi morala policija vdor protestnikov na obvoznico preprečiti z večjo fizično agresijo in aktivnostjo. Za delo policije je po njegovih besedah sicer odgovoren generalni direktor, sam pa se lahko čuti odgovornega le v tem, da ni bolj zagovarjal svojega stališča, da je naloga policije delanje reda.Varovanje prvega dela sredinega protesta na Trgu republike, na katerem je več tisoč ljudi protestiralo proti pogoju PCT (preboleli, cepljeni, testirani), je bilo po oceni ministra za notranje zadeve Hojsa izvedeno ustrezno, strokovno in primerno.V pogovoru za televizijo pa je bil kritičen do tega, da je policija dopustila vdor skupine protestnikov na ljubljansko obvoznico, zaradi česar se je ustavil promet, da jih je razgnala, pa je policija morala uporabiti tudi vodni top.Ob tem pa je poudaril, da je policija, ko je skoraj leto in pol poslušala tako novinarje kot razprave na izrednih sejah v DZ, sklicanih na zahtevo opozicije, o policijski agresiji in policijski državi »pravzaprav v nekem krču«. Kot je dejal, sam v takih primerih zagovarja trši pristop in večjo aktivnost policije. Ko se bodo za to odločili tudi novinarji in opozicija, bo tudi policija lažjega srca izvajala svoja zakonska pooblastila, je prepričan minister.»Za delo policije je odgovoren generalni direktor policije. Sam sem odgovoren za usmeritve policije. Lahko se čutim odgovornega zgolj v tem, da v vseh tistih, tudi nočnih sejah v parlamentu nisem zagovarjal tega, kar vseskozi mislim, in sem večkrat javno povedal, da je policija za to, da dela red, ne pa da je ustrežljiva do novinarjev ali do opozicije,« je minister odgovoril na vprašanje, ali se čuti kakorkoli odgovornega za delo policije na protestih.Že v sredo zvečer jev zapisu na Twitterju ministrstvo za notranje zadeve namreč pozval, naj ukrepa, saj vodstvo policije v Ljubljani »očitno ni sposobno preventive«.Na vprašanje, ali se torej obeta menjava vodstva Policijske uprave Ljubljana, je Hojs odvrnil, da tega ne more reči, saj da se sam v kadrovske poteze policije ne vpleta. »Kot veste, je moja edina zakonska pristojnost, da predlagam imenovanje oz. razrešitev generalnega direktorja policije,« je dejal in dodal, da v tem trenutku kakšnega namena po tem nima.Pojasnil je, da je direktor ljubljanske PUže pred časom izrazil željo, da tega dela ne bi več opravljal. Navedbe, da naj bi do menjave prišlo zaradi sredinih dogodkov, pa je označil za natolcevanje.Po informacijah več medijev naj bi ga nasledil dolgoletni pomočnik direktorja uniformirane policije na generalni policijski upravi, po navedbah POP TV bi se to lahko zgodilo že v petek.Hojs je danes za Planet TV komentiral tudi odločitev ustavnega sodišča, ki je danes zadržalo izvajanje pogoja PC za zaposlene v državni upravi. Kot je dejal, je ne pozdravlja vsebinsko, ampak zato, ker je ustavno sodišče končno prevzelo odgovornost. »To pomeni, da imamo sedaj tiste ljudi, ki bodo na koncu odgovorni, če bo epidemija šla ponovno na slabše,« je dejal.V opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB so v izjavi za medije obsodili nasilne proteste, po njihovem mnenju pa so ti odraz nezaupanja ljudi v delovanje vlade, kar se kaže tudi v spopadanju z zdravstveno krizo in odzivom ljudi na ukrepe. Enotni so, da je edina rešitev odstop trenutne vlade.Vodja poslancev LMŠje mnenja, da vlada ne zna upravljati z epidemijo. Po njegovih besedah se lahko ljudje identificirajo z ukrepi vlade le, ko zaupajo, da bo vlada delovala »pošteno, v njihovo korist, strokovno«. V tem trenutku pa temu ni tako in bi vlada morala odstopiti, je menil.V SD so nad dogajanjem zaskrbljeni. Kot je dejal poslanec SD, razumejo ljudi, ki trenutnega stanja v državi ne morejo več prenašati. »Vidimo, kako so ljudje obupani. Vidimo, kako so pogosto potisnjeni na rob in čez rob,« je dejal. Poudaril je, da so protesti legitimni in da imajo podlago v »demokratični ureditvi družbe«. Izrazil je zaskrbljenost nad vlado, ki da je »najbolj neuspešna vlada pri obvladovanju epidemije v Evropi«. Očital ji je tudi, da njihovih predlogov ne upošteva in deluje »mimo izrecnih stališč slovenske stroke«.»Zaradi nesposobnosti te vlade in politično nastavljenih ljudi, ki naj bi predstavljali stroko, ni znala ljudem razložiti, kaj je prav, ni znala razložiti, kako se lahko skupaj spravimo iz te godlje in ni znala normalno komunicirati z ljudmi,« je ocenil vodja poslanske skupine Levice. Po njegovem mnenju se napetosti v družbi od začetka epidemije zaradi tega stopnjujejo, nasilni protesti pa da so »neposreden rezultat dela te vlade«. Rešitev pa tudi Vatovec vidi v odstopu vlade.Generalni sekretar SABje povedal, da so v njihovi stranki občutili »jezo, žalost in nemoč posameznikov v državi« ob uvedbi pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), zato zahtevajo ukinitev teh pogojev za obisk zdravnika, bencinskih servisov in uporabo javnega potniškega prometa. Predlagajo, da se pred vsemi zdravstvenimi institucijami uvede brezplačno testiranje za vse, ki morajo obiskati zdravnika.Čeprav so po njegovem mnenju dejanja vlade zadnjih dveh tednov kaplja čez rob, nasilnih protestov ne podpirajo in želijo, da ljudje izražajo svoja mnenja na miren in dostojen način.