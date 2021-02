Hojs: Slovenskemu policistu sem pokazal, kar je potrebno pokazati

»Niso ga zavrnili, ampak so ga informirali«

»Ko sem prišel na slovensko mejo, torej na izstopno mejo s Hrvaško, sem slovenskemu policistu pokazal to, kar je potrebno pokazati. Torej zemljiško-knjižni izpisek in izjavo, ki je zapovedana za to, da lahko prehajam občinske meje, in nič drugega. To je tisto, kar je potrebno kazati slovenskemu policistu,« je danes ob robu vladne novinarske konference povedal minister za notranje zadeveSlovenija je na vladnem epidemiološkem semaforju danes uradno prešla mejo med rdečo in oranžno epidemiološko fazo , sam pa je skušal na kulturni praznik preiti državno mejo s Hrvaško. Mediji so včeraj poročali, da je hrvaška obmejna policija v ponedeljek zavrnila vstop ministra in njegove mame na Hrvaško, ker nista izpolnjevala pogojev za vstop.Hrvaška policija ni razkrila, kam sta želela iti in kaj je bil razlog za zavrnitev, Hojs pa je zatem na twitterju zapisal, da mu na meji vstopa niso preprečili, pač pa so mu, ker s seboj ni imel negativnega izvida PCR testiranja na okužbo z novim koronavirusom, dali na izbiro, da lahko vstopi s testiranjem in karanteno ali pa se obrne nazaj.Obrnil se je. Danes je sledilo zatrjevanje s strani policije, da minister ni v ničemer kršil veljavnih vladnih odlokov in da ga Hrvati »niso zavrnili, ampak so ga informirali«.Ni bil dovolj informiran. Kot je policija navedla na Twitterju, je sicer za prehod občinskih in državne meje posedoval vse potrebne izjave, dokazila in dokumente. A le za prehod slovenske meje.Tudi namestnik generalnega direktorja policijeje na dopoldanski vladni novinarski konferenci izjavil, da je minister ustrezno izkazal upravičeno izjemo prehoda tako občinskih meja kot državne meje. Na policiji so dodali še, da je pot opravil v lastni režiji, saj se je varovanju odrekel.Glede namena prehoda meje je ob robu vladne predstavitve lajšanja ukrepov izjavil, da bo svoje zasebne poti pojasnjeval le v okviru družine, ne novinarjem. Še enkrat je zagotovil, da je upošteval vse odloke, ki veljajo v državi.​Kot je poročal portal 24ur , naj bi sicer mamo peljal na njeno nepremičnino na Hrvaškem oziroma da se je »kvečjemu želel na lastne oči prepričati, kakšen nadzor na meji vodijo naši južni sosedje«. Prepričal se je.