»Hrbtenica primarnega zdravstva« nujno potrebuje rez

Omejitev opredeljevanja pacientov in dodatki za izbiro specializacije so se po mnenju Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) izkazali za pravilne ukrepe na področju družinske medicine. Dokaz je 64 zapolnjenih mest za specializacijo v lanskem letu v primerjavi z zgolj 25 mesti od 119 razpisanih v letu 2018. A to še ni dovolj. Če hočemo vzpostaviti trajnosten sistem, v javni mreži po oceni ZZS na leto potrebujemo najmanj sto novih specialistov družinske medicine.

Zato ZZS ob 19. maju, svetovnem dnevu družinskih zdravnikov, poziva odločevalce, da »bolj pogumno in odločno« pristopijo k nujno potrebnim ukrepom za zagotovitev stabilnosti osnovnega zdravstva, saj razmere v družinski medicini, tej »hrbtenici primarnega zdravstva«, zahtevajo »celostno sistemsko preobrazbo, ki bo temeljila na resničnih potrebah pacientov in strokovnih timih«.

Tepeta nas birokratizacija in informatizacija

Kljub dolgoletnim obljubam v ambulantah družinske medicine še vedno nista zagotovljena dva ključna pogoja za učinkovito delo, zatrjujejo pri ZZS. Prvi je debirokratizacija, drugi učinkovita informatizacija. Kot pojasnjujejo, zdravniki za administrativne naloge še vedno porabijo »nesorazmerno velik del« svojega časa, poleg tega pa delo upočasnjujejo tudi »razdrobljeni, zastareli in nepovezani informacijski sistemi«, ki taki, kot so, zmanjšujejo kakovost storitev.

Za »kakovostno, dostopno in vzdržno osnovno zdravstveno varstvo za vse prebivalce« zdravstveni sistem potrebuje odločne, premišljene in dolgoročne ukrepe, se zavzema ZZS, ki na področju družinske medicine pogreša tudi vizijo.

Na evropskem dnu

V zadnjem desetletju se je število zdravnikov družinske medicine po podatkih ZZS povečalo za skoraj 200: s 1248 v letu 2014 na lanskih 1447. Kljub temu je kakovostna in dolgoročna vzdržnost sistema ogrožena, ocenjujejo, saj da se za to specializacijo še vedno odloča premalo mladih zdravnikov. Več kot petina (22,5 odstotka) aktivnih zdravnikov je starejših od 60 let (326 oseb), mlajših od 30 let jih je le slabih sedem odstotkov ali vsega sto. »Vse to kaže na nevarno kadrovsko vrzel, ki nas čaka v bližnji prihodnosti,« svari ZZS.

Ker večina pacientov v zdravstveni sistem najprej vstopi skozi vrata ambulante družinske medicine, ta potrebuje vizijo in odločno ukrepanje. Zdravniška zbornica

Poleg tega jih od 1447 družinskih zdravnikov le 1071 deluje v javnem zdravstvu. Med vzroki za to so po mnenju ZZS neustrezni delovni pogoji, preobremenjenost, neustrezna digitalna podpora, obsežno birokratsko delo in pomanjkanje fleksibilnih oblik zaposlitve.

»Veliko družinskih zdravnikov sodeluje v urgentnih centrih, veliko jih dela s krajšim delovnim časom, saj sistem ne omogoča dovolj prilagodljivosti, predvsem za mlade starše,« opozarjajo. Tako je asist. Mateja Kokalj Kokot, predstavnica mlajše generacije zdravnikov, na novinarski konferenci ob 19. maju opozorila na spremembo vrednot med mladimi zdravniki:

»Mlajše generacije imajo drugačne vrednote, a to ne pomeni, da so manj entuziastični, temveč da opozarjajo na težave, na katere mi nismo pomislili. Ena od teh je globoko zakoreninjena kultura požrtvovalnosti, kjer velja prepričanje, da je dober zdravnik tisti, ki se razdaja brez omejitev. Odgovoren zdravnik ni tisti, ki dela največ, ampak tisti, ki zna delati dobro. Ne bežimo pred odgovornostjo, a hkrati zahtevamo, da se jasno razmeji med našim delom in sistemskimi napakami, za katere nismo odgovorni in jih sami niti ne moremo odpraviti.«

Slovenija sodi z 68,8 družinskega zdravnika na 100.000 prebivalcev med evropske države z najnižjo pokritostjo družinske medicine. Za primerjavo: Portugalska jih ima 304,3, Nizozemska 183,4, Avstrija 146,1, najmanj pa Grčija, 45,8 na 100.000 prebivalcev. Tudi število diplomantov medicine v Sloveniji ostaja – tako ZZS – skrb vzbujajoče nizko. Imamo jih 11,4 na 100.000 prebivalcev, kar je skoraj trikrat manj kot v Bolgariji.

Družinski zdravniki ne delujemo sami. Delujemo v timih. Zdravstveni sistem mora biti urejen tako, da vsak član tima (zdravnik, srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, administrator, patronažna sestra) lahko v polnosti opravlja delo skladno s svojimi strokovnimi kompetencami in znanjem. Le timsko delo, ki je dobro koordinirano in temelji na aktivni vlogi vsakega člana, lahko pacientom prinese najboljšo možno oskrbo. Zdravniška zbornica

Tudi v Združenju zdravnikov družinske medicine Slovenije (Združenje) so ob svojem dnevu opozorili na sistemske izzive in predstavili konkretne predloge rešitev, saj je osebni zdravnik za več kot 140.000 prebivalcev Slovenije še vedno nedostopen.

Prof. dr. Igor Švab. FOTO: Jože Suhadolnik

Prof. dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, je izpostavil pomembno vlogo fakultete pri spodbujanju zanimanja za družinsko medicino: »Skozi prenovljen kurikulum študente že v prvem letniku pripeljemo v stik z družinsko medicino, izobraževanje pa dopolnjujemo z obveznimi kliničnimi praksami ob zdaj že 200 mentorjih na terenu.«

A kljub dobri akademski podpori resničnost na terenu ostaja zahtevna: »Študentje zelo pogosto rečejo: izvrsten predmet, izvrsten mentor, zelo nam je bilo všeč, ampak to delo je pretežko. Verjetno se bom odločil za drugo stroko,« opozarja dr. Švab.

Na področju družinske medicine so spremembe, a stroka pogreša vizijo. Zbornica poziva k debirokratizaciji in boljšim informacijskim sistemom. Po številu družinskih zdravnikov smo na evropskem dnu.

Tudi prim. doc. dr. Aleksander Stepanović, predsednik Združenja, je prepričan, da si prebivalci Slovenije zaslužimo, da ima zdravnik družinske medicine za posameznega bolnika »vsaj toliko časa kot njegov kolega na Hrvaškem, v Italiji, kaj šele v Avstriji«.

Za Marjana Sušlja, varuha pacientovih pravic, dostop do osebnega zdravnika ni zgolj logistično vprašanje, ampak vprašanje pravičnosti. V dostopnosti vidi rešitev tudi prim doc. dr. Nena Kopčavar Guček, rekoč: »Prav zato smo zasnovali sistem, ki vsakemu omogoča izbiro osebnega zdravnika, zgornja meja števila opredeljenih bolnikov pa je postavljena z jasnim namenom varovanja kakovosti oskrbe, ne pa razbremenjevanja zdravnika.«