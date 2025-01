Pričakujejo negativni vpliv omejevanja pogodb z zdravniki

V nadaljevanju preberite:

»Zakon z omejevanjem dela zdravnikom prek statusa samostojnega podjetnika (s. p.) močno posega v delovanje javnih zdravstvenih zavodov,« meni Tomaž Glažar iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je zdravstvenim zavodom včeraj predstavila dopolnjen predlog sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so ga minuli teden podprli vlada in socialni partnerji.

Zakonodajne spremembe, katerih namen je tudi na novo razmejiti javni in zasebni zdravstveni sektor, bo jutri obravnaval odbor državnega zbora za zdravstvo, v četrtek pa jih bo potrjevala vlada. Zakonodajni postopek se bo predvidoma marca nadaljeval v državnem zboru. Zdravniška zbornica in večina strokovnih združenj so do novele zakona o zdravstveni dejavnosti kritični.

Kako vpliv zakonske novele vidijo v tolminskem zdravstvenem zavodu in kako v različnih zdravniških organizacijah?