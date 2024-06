Hrvaška trmasto zavrača pomoč na schengenski meji

V nadaljevanju preberite:

Če Hrvaška tudi v prihodnje ne bo dovolj temeljito nadzorovala zunanje schengenske meje z Bosno in Hercegovino in onemogočala skupinskih prehodov prebežnikov, je v drugi polovici poletne turistične sezone mogoče pričakovati daljše čakalne vrste na mejnih prehodih s Hrvaško.

Slovenska policija zagotavlja, da izvaja vse ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nezakonitih migracij, med katerimi je tudi odkrivanje organiziranih hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi. Neuradno je iz policijskih virov mogoče slišati, da hrvaška policija ne opravlja dovolj temeljito svojega dela pri varovanju zunanje schengenske meje, sploh na najbolj problematičnem delu z BiH. Tam v Hrvaško vstopajo skupine nezakonitih prebežnikov, v katerih je od 20 do 30 oseb, kar je po oceni slovenskih varnostnih organov nedopustno in kaže na močno pomanjkljiv nadzor na zunanji hrvaški meji.