Hrvati odkrivajo slovenska zdravilišča

Turistični ponudniki si obetajo uspešne krompirjeve počitnice. Rezervacije v Sloveniji so za ta čas obetavne, še posebej v termah in zdraviliščih, kjer so ponekod celo že razprodani. Prevladujejo domači gostje, precej pa je tudi hrvaških, ki vse bolj zahajajo v slovenska zdravilišča. Veliko večje povpraševanje opažajo tudi turistične agencije, tako po potovanjih po Evropi kot po daljših potovanjih, ki po zastoju v času epidemije spet cvetijo.