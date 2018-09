Hvala Cerarju, veliko uspehov Šarcu

Bruselj, Berlin – Ob potrditvi nove vlade tudi iz Evropske unije prihajajo čestitke premieru. Čestitala sta mu predsednik evropske komisijein nemška kanclerkaNemška kanclerka se veseli nadaljnjega prijateljskega sodelovanja med državama. Slovenskemu premieru je zaželela veliko uspehov in pa srečno roko.Predsednik evropske komisijese je najprej zahvalil dosedanjemu slovenskemu premieruza »odlično sodelovanje«, novemu premierupa čestita za imenovanje na položaj. Želi mu veliko uspeha v novi vlogi.Predsednik komisije je takoj po volitvah v začetku junija čestital tudi zmagovalcu slovenskih parlamentarnih volitev, vodji SDS, in izrazil prepričanje, da bo prihodnja slovenska vlada dragoceno prispevala k skupnim prizadevanjem za gradnjo demokratične, uspešne in močnejše EU.Juncker je tedaj Janši čestital tudi s tvitom v slovenščini: »Verjamem, da boš pomembno prispeval k oblikovanju demokratične, uspešne in močnejše Evrope po meri njenih državljank in državljanov.«