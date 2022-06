Ideološke kvote za koalicijo niso sprejemljive

V nadaljevanju preberite:

Predsednik republike Borut Pahor se ob robu kadrovskih pogovorov z vodji poslanskih skupin o kandidatih za predsednika računskega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije pripravlja tudi na izbiro kandidata oziroma kandidatke za novega ustavnega sodnika. Sodnik Marijan Pavčnik, v preteklosti najpogosteje citiran pravni teoretik v ustavnosodnih odločitvah, je namreč podal odstop in bo delo opravljal le še do konca leta.

Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic ocenjuje, da zdaj, ko sta si večini v parlamentu in vladi na eni strani ter v ustavnem sodišču na drugi strani v nazorskem pogledu precej bliže, stopa v ospredje nujnost, da bi bila v ustavnem sodišču zagotovljena tudi kar največja možna uravnoteženost v ideološko-nazorskem pogledu. Je ideja realna?