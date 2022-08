Igor Zorčič se vrača v politiko

Nekdanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je po razhodu s SMC tik pred parlamentarnimi volitvam ustanovil svojo liberalno stranko Lide, s katero pa se nato nanje ni podal, bo po naših informacijah kandidiral za župana Brežic.

Listo s 30 kandidati za občinske svetnike je že oblikoval. Na lokalne volitve gre kot neodvisni kandidat z neodvisno listo.

Zorčič je sicer na lokalnih volitvah v kvoti SMC kandidiral že leta 2018 in se kot izzivalec dolgoletnega župana Ivana Molana, kadra SDS, uvrstil v drugi krog. Izid je bil tedaj tesen, saj je 54,6 odstotka volivk in volivcev podprlo župana, ki zdaj končuje že svoj četrti mandat na čelu občine.

Igorja Zorčiča pa je tedaj podprlo 45,3-odstotka lokalnega volilnega telesa.

Zorčič je sicer tudi nekdanji podpredsednik SMC, ki je dvakrat prestal tudi Janšev poskus razrešitve z mesta predsednika državnega zbora. Uvrščal se je na vrh lestvic najbolj priljubljenih politikov. Poslanska skupina nepovezanih, katere član je bil po razhodu s SMC, je dobila ponudbe več strank, da se jim pridruži. Za razliko od svoje nekdanje strankarske kolegice Janje Sluga, se je Zorčič nato odločil za samostojno politično pot in računal na povezovanje z Gibanjem Svoboda.

Ker se to ni zgodilo, se je odločil, da samostojno na volitve v državni zbor ne gre. Zavračal pa je ocene, da je bila ustanovitev stranke napaka. Napaka - je ocenil tedaj - je, da se ostale stranke niso sposobne povezovati ter da je povezovanje liberalnih strank nujno. To se je po volitvah s priključitvijo LMŠ in SAB h Gibanju Svoboda tudi zgodilo.