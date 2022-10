Ilešič Čujovič: V pogajanjih smo na točki nič

Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada danes na pogajanjih niso dosegli napredka. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je po pogajanjih ugotavljala, da so »na točki nič«. Po njenih besedah so bile reakcije na njihovi strani danes precej burne. Ob tem ne izključuje možnosti zaostrovanja.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je po današnjih pogajanjih pojasnil, da se sicer ves čas vrtijo okoli dveh plačnih skupin. Prva je plačna skupina E3, kamor sodijo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, druga pa plačna skupina J.

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar je danes ponovila, da z vladnim predlogom niso zadovoljni, ker delovna mesta v plačni skupini E3 sploh niso naslovljena. Kot je povedala že po enih od prejšnjih pogajanj, je namreč glede plačne skupine E3 stališče vladne strani, da so z dogovorom novembra lani »rešili vse«. Po njenih besedah pa je bilo takrat veliko delovnih mest deležnih dviga zgolj za en ali dva plačna razreda in ostajajo še nekatere druge anomalije.

Kar pa zadeva plačno skupino J, je minister danes pojasnil, da se o tej plačni skupini »želijo pogovarjati na drugačen način, sistemsko«, kar naj bi tudi zapisali v predlog. V vladna izhodišča za ta pogajanja pa so iz plačne skupine J zajete strežnice.

Predlog je isti kot tisti, ki so ga ponudili sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides. »Zdravstvo je celota in na tem vztrajamo,« je povedal minister. Dodal je, da so člane Fidesa pričakovali tudi na današnjih pogajanjih, a jih ni bilo. Pri tem je ponovil, da si vlada stavke zdravnikov in zobozdravnikov ne želi, menijo pa, da lahko v sindikatu stavko preložijo ali zamrznejo, če najdejo dogovor. »In se pogovarjamo naprej, ker so bili zelo kratki roki in je pravzaprav nemogoče karkoli spremeniti v treh tednih,« je še povedal.