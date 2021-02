Imenitna stanovanja v centru mesta

Stanovanja bodo imela izhod na notranje dvorišče, ki bo urejeno kot odprta parkovna površina, namenjena le stanovalcem objekta. Prebivalcem bo na voljo tudi hišni upravitelj oz. concierge, manjkal pa ne bo niti izjemno dovršen tehnični varnostni sistem.

Novi Šumi bo poleg 96 prestižnih stanovanj, ki se bodo raztezala v šestih nadstropjih , obsegal še trgovsko-gostinsko poslopje in hotel. Stanovanja, ki so v večini velika do 120 kvadratnih metrov, največje pa kar 166 kvadratnih metrov, bodo imela poglede na Grajski grič, Rožnik, Barje in staro Ljubljano.Stanovalcem bo na voljo najsodobnejša stanovanjska oprema , umeščena v praktične tlorise, prilagojene sodobnemu življenjskemu stilu. Vsa stanovanja se bodo ponašala s trimetrskimi stropovi, izbranimi najkakovostnejšimi materiali, sodobnimi prezračevalnimi sistemi in veliko steklenimi površinami.Kot pravi Miha Gostiša, direktor podjetja Šumijev kvart, je » Šumi v svoji zgodovini spisal že ogromno izjemnih zgodb , ki jo podjetje nadaljuje z ustvarjanjem novega Šumija. Tudi zaradi izjemne umestitve v prostor bodo stanovanja prebivalcem ponujala prvovrstno izkušnjo bivanja v mestnem središču.«Šumi je bil zaradi svoje lege ob ključni prometni žili mesta že v preteklosti globoko vpet v dinamični utrip Ljubljane. Tako stanovalce do obiska kulturnega večera v elegantni večerni opravi v Drami loči le sprehod čez cesto, Slovenska filharmonija, kamor radi zaidejo ljubitelji glasbe, pa je oddaljena le štiri minute hoda.Ljubitelji predstav v blišču Cankarjevega doma se bodo do tja sprehodili v petih minutah, prav toliko bo trajal tudi sprehod na poletni koncert v Plečnikovih Križankah. Le minuto več bodo porabili za sprehod do Mestnega gledališča Ljubljanskega, še dodatno minuto pa do Slovenskega narodnega gledališča.Zgolj streljaj od Šumija se skozi center mesta leno vije reka Ljubljanica, ob kateri najdemo pestro kulinarično ponudbo za urbane družabne večere. Za umik od dinamičnega utripa centra mesta pa se nedaleč razteza najlepši ljubljanski park Tivoli.