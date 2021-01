Indija odobrila uporabo cepiva AstraZenece in oxfordske univerze

KLJUČNI POUDARKI: Žičničarji upajo, da bodo smučišča bolj obiskana, ko bo hitro testiranje bolj dostopno.

V Indiji so dovolili uporabo dveh cepiv proti covidu-19.

V Sloveniji so v soboto našteli 725 novih okužb, umrlo je 29 oseb s covidom-19.

11.50 Na sodiščih tudi ta teden le najnujnejše obravnave

10.30 V Sloveniji potrdili 725 novih okužb

9.20 V Rusiji cepili 800.000 ljudi

Središče Moskve na novoletni večer. FOTO: Tatyana Makeyeva/Reuters

9.05 Velika obremenjenost bolnišnice v Murski Soboti

7.40 Indija odobrila cepivi

7.30 Nekateri smučali, negativni test ovira

Prihodnji teden je na sodiščih razpisana le peščica obravnav. Do 10. januarja namreč velja odredba predsednika vrhovnega sodišča, po kateri zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa sodišča delujejo v omejenem obsegu. V prihodnjih dneh je pričakovati njegovo novo presojo o tem, ali bo delo na sodiščih spet steklo. Včeraj so v Sloveniji opravili 2694 testov (PCR in hitrih antigenskih testov) na novi koronavirus, okužbo pa so potrdili pri 725 osebah . Umrlo je 29 oseb s covidom-19.V Rusiji, od koder so včeraj obvestili o okoli 26.300 novookuženih, so po Reutersovih navedbah od začetka decembra zoper covid-19 cepili 800.000 ljudi, 1,5 milijona odmerkov cepiva Sputnik V pa je bilo dostavljenih na mesta cepljenja po državi. Prebivalci Rusije, ki so se oziroma se bodo cepili od 1. januarja dalje, bodo dobili elektronski certifikat cepljenja. Odločitev, da Rusija 300.000 odmerkov cepiva pošlje Argentini, je v Rusiji sprožila nezadovoljstvo, saj da bi moralo biti več cepiva na voljo za potrebe doma, še piše Reuters.Splošna bolnišnica Murska Sobota je bila glede na razmerje števila postelj in covidnih bolnikov jeseni najbolj obremenjena bolnišnica v državi. Spomladi v bolnišnici niso zdravili bolnikov s covidom-19, jeseni pa so jih sprejeli okoli 800. Za Pomurje je znano, da po zdravstvenem stanju prebivalcev odstopa od drugih regij po negativnih kazalnikih, z velikim številom covidnih bolnikov pa se je to potrdilo, so pojasnili v soboški bolnišnici. Po besedah strokovnega direktorjaje sicer težko natančno argumentirati podatke, razmere pa lahko povezujemo s celotnim zdravstvenim stanjem populacije s kar velikim številom kroničnih bolnikov, tudi starejših, in splošnimi razmerami v regiji.Indijski državni regulator za zdravila je odobril izredno uporabo dveh cepiv zoper covid-19: cepivo, ki ga razvijata AstraZeneca in oxfordska univerza ter cepivo COVAXIN, ki ga razvija indijski Bharat Biotech v sodelovanju z državnim inštitutom Odbor za medicinske raziskave (zanesljivih informacij o učinkovitosti tega cepiva po Reutersovih navedbah ni na voljo). Odobritev cepiv je na twitterju potrdil tudi indijski premierV Indiji sta v igri za odobritev še dve cepivi, ZyCoV-D indijske družbe Zydus Cadila in rusko cepivo Sputnik V. V državi so doslej potrdili več kot 10,3 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je približno 150.000 potrjeno okuženih oseb, še piše Reuters.Trenutno je uporaba žičniških naprav dovoljena le smučarjem iz regije, ki predložijo negativni test na novi koronavirus, ter otrokom v spremstvu staršev. Obisk smučišč je v teh dneh tudi zaradi tega skromnejši, žičničarji pa upajo, da bo smučarjev več po praznikih, ko bo testiranje dostopnejše.Kot so pojasnili v družbi Marprom, se zavedajo, da je negativen test, ki ni starejši od 24 ur, v tem trenutku ovira za smučarje, zato je obisk ob ponovnem odprtju smučišč na Pohorju manjši, kot bi bil sicer. V soboto so prodali okoli 120 vozovnic, nekaj pa je prišlo še imetnikov sezonskih smučarskih vozovnic. Krvavec je v teh dneh obiskalo okoli 200 smučarjev, vsi obiskovalci pa so imeli s seboj negativen test.