FOTO:»Industrijska cona ni namenjena peki odojkov«

»Tekla bo kri«

Albin Lah je jezen, ker mu je občina zarisala makadamsko cesto v neposredno bližino njegovega doma. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Občina bo del industrijske cone Lik namenila stanovanjski gradnji.

Tja bi preselili Rome, ki zdaj zavzemajo parcele za podjetja.

Občina bi območje komunalno opremila in družinam zagotovila po 3000 evrov.

Del Romov selitvi kljub temu nasprotuje.



Občina ponuja, Romi zavračajo

800

kvadratnih metrov bodo velike posamezne parcele

3000

evrov bo prejela vsaka družina za gradbeni material



Romski svetnik: Nič ni spornega

Roman Brajdič se namerava brez zapletov preseliti. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Kočevje – Kočevska občina bi rada del prebivalcev romskega naselja Trata, ki živijo na območju industrijske cone (IC) Lik, preselila na novo lokacijo sto metrov stran od njihovih sedanjih bivališč. Čeprav jim pri tem zagotavlja finančno pomoč, 12 družin oziroma 60 Romov temu večinoma nasprotuje.Toda župannapoveduje, da bo občina pri izvedbi projekta vztrajala. Romsko naselje Trata v izmeri 33.961 kvadratnega metra je v občinskem prostorskem načrtu namenjeno proizvodnim zmogljivostim. Da bodo izpolnili predpise, nameravajo del zemljišč v IC z novim prostorskim načrtom v treh letih spremeniti v stavbna. Medtem časom bodo Romi lahko postavili enostavne objekte in se vanje tudi vselili, občina pa jih bo komunalno opremila. To jo bo stalo 50.000 evrov, Romi pa bodo plačevali 40 evrov najemnine na leto. A namera je naletela na ostro nasprotovanje dela romske skupnosti, medtem ko predsednik Zveze Romov za Dolenjskopodpira občinski načrt in kočevskega župana Prebiliča daje za zgled drugim županom pri reševanju romske problematike.Predsednik romskega društva Maj, sicer Mikličev tast, pravi, da ne bo nikomur dovolil, da bi poleg njega postavil novo domovanje, tam, kjer je načrtovana dovozna cesta, pa je na zemljišče protestno postavil delovne stroje.Po njegovem mnenju občina vse dela »na silo in po svoje«, in pravi, da bo njegovo domovanje obkroženo s prašnimi makadamskimi cestami, čemur nasprotuje. Romi so skregani in morajo živeti preblizu skupaj, zato bo tekla kri, je Lah povedal na včerajšnjem sestanku občinskega vodstva z Romi. Kljub temu so se dogovorili, da bodo prihodnji teden skupaj izmerili parcele.Preselitvi nasprotuje tudi družina, ki je v ureditev svojega nelegalnega domovanja s hišno številka 38 vložila veliko denarja. »Tu živim že 50 let in nočem stran,« je povedala starosta naselja. Njen sinpa je prepričan, da je treba občinsko ponudbo sprejeti z odprtimi rokami.Zemljišče, ki je zdaj v posesti Romov, namerava občina ponuditi podjetjem, med katerimi je veliko povpraševanja. »Se opravičujem, ampak IC ne morejo imeti za pečenje odojkov, medtem ko imamo na Kočevskem visoko stopnjo brezposelnosti. Tako preprosto ne more in ne sme biti,« opozarja Prebilič.Zdaj že gradijo cesto, po kateri bodo imeli dostop do parcel, vsaka je velika okoli 800 kvadratnih metrov in bo tudi komunalno urejena. Prebilič navaja, da imajo nekatere družine tudi po pol hektara velika zemljišča, medtem ko večina Kočevcev živi povprečno na 800 kvadratnih metrov velikih parcelah.Vsaka preseljena družina bo prejela gradbeni material v vrednosti 3000 evrov, zagotovila pa ga bosta občina in center za socialno delo. Prebilič pravi, da Romov na silo ne nameravajo preseliti, vendar jim bodo prekinili dobavo električne energije in vode. »Podjetje Elektro Ljubljana nas je opozorilo na predpis, da električni kabli ne morejo biti na črno razpeljani po naselju. Imajo povsem prav, jaz pa za to ne nameravam odgovarjati,« je rekel Prebilič.Kočevski romski svetnikaktivno sodeluje pri prepričevanju svojih sonarodnjakov, naj sprejmejo občinsko ponudbo, saj zdaj živijo v dotrajanih barakah.»Pri tem ne vidim nič spornega. Nekaterih ne morem prepričati, da bo njihovim otrokom v novih domovanjih precej bolje kakor zdaj,« pravi Hudorovič. V Amnesty International Slovenija (AIS) pravijo, da povsem zaupajo kočevskemu svetniku, zato občini Kočevje, ki se trudi urejati bivanjske razmere za tamkajšnje Rome, ne namenjajo pozornosti.