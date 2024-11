Inšpektorji po 16 letih rušijo del Zidarjeve vile

Inšpektorji za naravne vire in prostor že nekaj dni vodijo postopek prisilne izvršbe, torej delnega rušenja Zidarjeve vile Novista v Fiesi. Ko bo na pol zgrajena stavba usklajena z gradbenim dovoljenjem, jo bosta stečajna upravitelja obeh nekdanjih lastnikov lahko prodala. To se bo zgodilo predvidoma prihodnje leto. Sodni cenilec Tomaž Simrajh je lani ocenil, da znaša tržna vrednost take stavbe 1,47 milijona evrov, njena likvidacijska vrednost pa 1,2 milijona evrov.

V okolici Zidarjeve vile je vse povsem zareaščeno. Foto Boris Šuligoj

Inšpektorji so se šele po 18 letih lahko lotili odpravljanje gradbene (in okoljske) sramote, ki že toliko let bremeni zeleno oazo v Fiesi. Nekdanji in pokojni dolgoletni prvi mož gradbenega podjetja SCT, kasnejši prvi slovenski gradbeni »baron« je gradnjo vile naročil podjetju Adriaing leta 2006, gradbeni inšpektor pa je že leta 2008 uvedel inšpekcijski postopek, ker je investitor Ivan Zidar gradil v nasprotju z gradbenim dovoljenjem.

Na tem mestu je bil nekoč manjši počitniški dom SCT - Novista. Lastništvo so najprej prenesli na slamnato podjetje, ki ga je kasneje olastninil Ivan Zidar. Ko so začeli graditi, so načrtovali manjši penzion s 25 ležišči in 17 parkirnimi mesti. Ivan Zidar je dolgo pripravljal prevzem tega objekta, saj je podjetje najprej investiralo več milijonov evrov v delno ureditev infrastrukture v Fiesi. Občina Piran ni poravnala vseh stroškov za opravljena dela, zato ji je SCT grozil, da jo bo tožil. Na koncu je občina nekaj dolga poplačala tudi s svojimi zemljišči v Fiesi in z dovoljenjem za novo dostopno (zdaj še gradbeno) pot, ki vodi od jezera do vile.

Lahko bi zgradil 900 metrov, a mu to ni zadoščalo

Inšpektorji so v svojih postopkih ugotovili, da je Zidar do tretje faze zgradil približno 900 kvadratnih metrov velik objekt. Ob njem je brez dovoljenja postavil garažni boks s 95 kvadratnimi metri površine, zgradil eno klet preveč (velikosti 82 kvadratnih metrov površine), teraso 30 kvadratnih metrov, dva balkona skupno 10 kvadratnih metrov, en podporni zid, dolg 13,5 metra, in visok 3,5 metra, za nameček pa je celotno mansardno etažo zvišal za en meter višje od dovoljenega. Klet je dal zasuti in zapreti že Ivan Zidar, tudi garažni boks so že odstranili, inšpektorji pa zdaj odstranjujejo teraso z balkoni in znižujejo vrhnji del stavbe za dober meter. Dela so začeli sredi oktobra, trajala pa bodo še dober mesec.

. 16 let so potrebovali inšpektorji za izvršbo razvpite črne gradnje.

Na inšpektoratu za naravne vire in prostor nam natančne cene rušitvenih del niso mogli povedati. Sta nam pa stečajna upravitelja obeh lastnikov (Marina Marinc Pilej za bivšo Zidarjevo soprogo Vincencijo Lambergar in Boštjan Jurkošek za Ivana Zidarja) povedala, da so rušitvena dela pred izvedbo ocenili na 25.000 evrov, ki bodo poplačana iz stečajne mase.

Po rušitvenih delih bodo izpeljali postopek ugotavljanja legalnosti gradnje, zatem (predvidoma prihodnjo pomlad) bodo vilo prodali na dražbi, izkupiček pa namenili stečajni masi obeh v osebnem stečaju. Stečajna upravitelja upata, da se bo tržna vrednost objekta po njegovi legalizaciji zvišala, saj je sodni cenilec upošteval neskladnost gradnje. Pravo ceno objekta bo seveda pokazala dražba. Višjo ceno naj bi dosegli, ker leži v neposredni bližini naravnega spomenika, jezera v Fiesi, in manj kot 200 metrov od morja.

Tako žalostno propadajoč in moteč je na pol zgrajen objekt povsem blizu jezera Fiesa. Foto Boris Šuligoj

Novista ne bo poravnala vseh dolgov

Nepremičnino je pred 12 leti Ivan Zidar že nameraval prodati, saj jo je tedaj oglaševal s pomočjo portoroške nepremičninske agencije Vila Portorož. V oglasu je pisalo, da prodajajo gradbeno parcelo s 4000 kvadratnimi metri površine in stavbo v tretji gradbeni fazi, z odprtim pogledom na jezero, morje in proti Italiji. Plačani so bili vsi komunalni prispevki, izdano gradbeno dovoljenje za 900 kvadratnih metrov površine, možna pa je ureditev več stanovanj ali apartmajev. Agencija je po potrjenih informacijah že pridobila kupca, to naj bi bilo ljubljansko podjetje, ki ga je ustanovil tujec (po naših informacijah naj bi bil ruski državljan). Toda prodajo je junija 2012 preprečila piranska občina, ki je začela postopek za uveljavitev predkupne pravice. V nepremičninski agenciji so bili ogorčeni, ker je izražena občinska namera o uveljavitvi predkupne pravice tujega kupca pregnala, občina pa si je čez nekaj tednov premislila in odstopila od uveljavitve svoje predkupne pravice, ki so jo zastavili s sklenitvijo predpogodbe. Občina zaradi tega ni nosila nobenih posledic.

Ivan Zidar je bil od jeseni 2015 v osebnem stečaju. Sedem upnikov je prijavilo za 16,3 milijona evrov terjatev, o katerih njegov stečajni upravitelj Boštjan Jurkovšek trdi, da še poteka pravdanje in jih bo verjetno manj. Največji Zidarjev upnik je podjetje SCT v stečaju, ki ima priznanih za 8,7 milijona evrov terjatev. Novista je seveda samo en del Zidarjevega premoženja in samo en del njegovih spornih poslov, pri katerih se je zapletel v številne sporne, protizakonite in pravdne postopke.

Zaradi posega v nekdanji počitniški dom SCT niti Fiesa ni več takšna, kot je bila. Bo pa inšpekcijski poseg vsaj nekoliko zmanjšal objekt in poskrbel za to, da bo videz pobočja nad jezercem bolj urejen. Zidarjeva vila ni edina neusklajena ali črna gradnja v Fiesi. Če inšpektorji za vsako izvršbo potrebujejo 16 let, je logično, da na dolgi rok izgubljajo bitko z nedovoljenimi gradnjami, nekdanja zelena oaza pa postaja vse bolj neprimerno pozidan prostor.