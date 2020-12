Inšpektorji upravljavcu smučišča Krvavec izdali globo

Smučišče Krvavec je ostalo odprto kljub vladnemu odloku, s katerim je zaradi epidemije covida-19 do konca leta prepovedano obratovanje žičničarskih naprav v Sloveniji. Po poročanju Televizije Slovenija so inšpektorji upravljavcu smučišča naložili 4400 evrov kazni in prepoved obratovanja.



Vlada je v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Od 1. januarja bo obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom, piše v odloku, ki velja od četrtka.



Direktor RTC Krvavec Janez Janša je že v četrtek napovedal, da s Krvavca ne bodo nikogar podili in da so pripravljeni plačati kazen, če njihovo podjetje zaradi nespoštovanja odloka kaznujejo. Na Krvavcu so tako danes še naprej obratovale kabinska žičnica, štirisedežnica Tiha dolina, otroški trak Gospinca in vlečnica (krožnički) Luža.



Po poročanju TV Slovenija je bilo danes na smučišču nekaj deset smučarjev, med njimi pa tudi dva inšpektorja za zdravje in infrastrukturo. Upravljavcu smučišča sta naložila 4400 evrov kazni in odredila prepoved obratovanja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: