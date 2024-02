Inštitut 8. marec tarča kibernetskega napada

Inštitut 8. marec je bil tarča kibernetskega napada, v katerem je storilec zlorabil naslove spletne pošte skoraj 100.000 posameznikov in organizacij, s katerimi je nepooblaščeno podpisal inštitutovo Peticijo proti prikritim podražitvam, so danes sporočili z inštituta. Napad so ustavili, osebni podatki dejanskih podpisnikov pa so varni, so dodali.

»Ne bomo dovolili, da nas ustrahujejo,« se je ob napadu odzvala direktorica inštituta Nika Kovač. Po njenem mnenju gre za nov poskus utišanja, diskreditacije in spodkopavanja kredibilnosti. Po napadu so na spletni naslov inštituta namreč začeli prejemati začudena elektronska sporočila posameznikov, ki nikoli niso podpisali nobene peticije.

Z inštituta so sporočili, da so ob zaznavi dogajanja nemudoma sprožili ustrezne postopke. Ekipa strokovnjakov za informacijske tehnologije je v najkrajšem možnem času izvedla vse potrebne nadgradnje in ukrepe, ki so zaustavili napad, kasneje pa so potrdili, da so vsi osebni podatki dejanskih podpisnikov peticije na varnem. Strokovnjaki pa so začeli postopke odstranjevanja vseh lažnih podpisnikov, ki so posledica napada, so dodali na inštitutu.

Ekipa strokovnjakov je ugotovila, da za napadom stojijo posamezniki, ki so zlorabili podatke več tisoč ljudi iz za zdaj neznanega vira. Med njimi so tudi slovenski naslovi spletne pošte, ki z inštitutom nimajo nobenih povezav, so dodali.

»Zaenkrat še ni znano, kdo je odgovoren za napad. O ugotovitvah in postopkih bomo javnost sproti obveščali,« je inštitut zapisal v izjavi za javnost. Napovedali so, da bodo pomočjo odvetniške pisarne oddali tudi prijave napada policiji in informacijski pooblaščenki.