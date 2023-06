Poslanci v sredo o brezplačnih šolskih kosilih

Inštitut 8. marec je v imenu 5000 volivcev vložil predlog zakonodajnih sprememb, po katerih bi vsi osnovnošolci brezplačna kosila dobili 1. januarja 2024. Odbor za izobraževanje je sprejel vladno dopolnilo, da bi brezplačna kosila dobili septembra 2027. V Inštitutu 8. marec zdaj poslance pozivajo, da sprejmejo amandma, ki bi brezplačno prehrano omogočil vsaj najšibkejšim že to jesen.

Po osmih mesecih od vloženih predlogov sprememb zakona o osnovni šoli in zakona o šolski prehrani bodo poslanci v sredo opravili še zadnjo razpravo in glasovanje, ali in kdaj bodo osnovnošolci dobili brezplačna šolska kosila. V razpravi smo večkrat slišali, da je nemogoče zagotoviti brezplačna kosila za vse osnovnošolce že 1. januarja 2024, kot je bil predlog v predlogu zakonodajnih sprememb. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje ima namreč 30 odstotkov šol premajhno kuhinjo, tri odstotke šol nima ustrezne opreme za pripravo kosil za vse učence, za sedem osnovnih šol pripravlja obroke zunanji ponudnik, za dve osnovni šoli pa druga osnovna šola. Šole imajo tudi kadrovske težave. Po ocenah ministrstva, kot piše v svojem mnenju državni svet, naj bi bil zgolj strošek za kader pri vzpostavitvi brezplačnih kosil 80 milijonov evrov.

Predstavniki Inštituta 8. marec so v vsem tem času večkrat poudarili, da bo za uveljavitev zakonodaje potrebno prehodno obdobje, da pa pričakujejo, da bodo poslanci za najšibkejše poskrbeli že z novim šolskim letom. Hladen tuš je prišel na odboru za izobraževanje v začetku meseca, ko so sprejeli vladna dopolnila, po katerih bi brezplačna kosila osnovnošolcem zagotovili septembra 2027. Najšibkejši, ki ne presegajo zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, bi brezplačna kosila dobili 1. septembra 2024, tisti, ki ne presegajo zgornje meje 5. dohodkovnega razreda pa bi takrat dobili subvencijo v višini 50 odstotkov cene kosila.

V Inštitutu 8. marec so pripravili amandmaje na dopolnjeni predlog sprememb obeh zakonov. Predlagajo, na kar je opozorilo že računsko sodišče leta 2018, to pa je tudi predlog Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, da bi bilo šolsko kosilo že od leta 2024 javna služba. S tem bi bile plače kuharjev financirane iz državnega proračuna, tudi zato so namreč cene šolskih kosil, ki jih šolam dejansko ni treba pripravljati in so del dodatne ponudbe, po državi različne.

Z amandmajem predlagajo tudi, da bi vsi otroci, ki živijo pod pragom tveganja revščine, brezplačna kosila dobili že v novem šolskem letu, torej 1. septembra 2023, vsi otroci pa bi bili do brezplačnih kosil upravičeni 1. septembra 2026. S tem bi otroci brezplačna kosila dobili še v tem sklicu državnega zbora, kar je sicer tudi zapisano v koalicijski pogodbi. Poslanci bodo o vsem razpravljali in glasovali jutri, Nika Kovač pa je opomnila: »Vlada je našla denar za rekordni proračun za orožje. Vlada je našla denar za podvojitev sredstev za politične stranke. Prepričani smo, da ga bo našla tudi za otroke.«