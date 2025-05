V nadaljevanju preberite:

Razmere na stanovanjskem področju so posledica treh desetletij, ko država ni imela dosledne stanovanjske politike, kar je bilo programov, pa niso bili podprti z ustreznimi finančnimi viri. O stanju danes, predvsem pa o tem, kako naprej, bo govor na petem predsedničinem forumu Bivanjska problematika mladih in starejših: Ključ do rešitev, ki ga bo Nataša Pirc Musar v petek gostila na Brdu.