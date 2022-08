Italijani hočejo balzamični kis le zase

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Slovenijo in Italijo­ so se skisali. Po poročanju britanskega Guardiana namerava italijanska vlada pred evropsko komisijo začeti postopek za ugotavljanje kršitve Slovenije zaradi uporabe oznake balzamični kis. Italijanski proizvajalci trdijo, da Slovenija s tem izkorišča ugled slavnega balzamičnega kisa iz Modene in zavaja potrošnike. Slovenija odgovarja: če naš balzamični kis doslej ni ogrožal balzamičnega kisa iz Modene, menimo, da ga tudi v ­prihodnje ne bo.