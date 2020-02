Italijanski dan spomina v luči smrti mlade Norme Cossetto

V italijanski in angleški različici Wikipedie lahko preberemo, da je bila Norma Cossetto 23-letna študentka, doma iz Vižinade v Istri, ki so jo partizani leta 1943 usmrtili v eni od tamkajšnjih fojb. Normin oče je bil lokalni fašistični veljak. Mladenka, prav tako vključena v študentsko fašistično gibanje, je po kapitulaciji Italije zavrnila ponudbo partizanov, da bi se jim pridružila. Nekega dne so jo zajeli in jo kot ujetnico posilili, mučili in na grozovit način končali njeno mlado življenje. Trdnih zgodovinskih dejstev, kdo je zakrivil njen žalostni konec, sicer ni. Je pa dejstvo, da je bila najdena v eni od istrskih ...