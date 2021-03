Iz SMC izstopil še poslanec Rajić, stranka izgubila polovico poslancev

Po tem ko je v petek stranko SMC zapustila bivša vodja poslanske skupine Janja Sluga, nato Igor Zorčič, jima je danes sledil še poslanec Branislav Rajić. Oba skupaj s predsednikom državnega zbora Zorčičem, ki ga danes odstavlja koalicija, in iz Desusa izstoplim Jurijem Lepom ustanavljajo poslansko skupino nepovezanih poslancev.



Rajič je SMC, ki je v aktualnem mandatu izgubila pet od desetih poslancev, zapustil zaradi čedalje bolj jasnega oddaljevanja od najpomembnejših vrednot in ciljev stranke. Mariborski poslanec zdaj že bivši stranki očita, da se SMC povezuje z »drugimi nesorodnimi političnimi strankami in gibanji, v katere ožji kadrovski krogi stranke na lastno pest vodijo SMC brez vsakršne vizije udejanjanja liberalnih programskih usmeritev«.



Rajića moti tudi brezizhodno »stanje izrazite podrejenosti SMC v trenutni vladni koaliciji, v kateri je SMC nehala biti varovalka pred zdrsom v tak način vodenja države, proti kateremu smo se kot stranka od njenega nastanka borili«.

V aktualnem mandatu, predvsem pa v času, ko je SMC prevzel Zdravko Počivalšek, je njeno poslansko skupino zapustilo polovico poslancev, pet od izvorno desetih. Poleg trojice Sluga, Zorčič in Rajič je Jani Möderndorfer odšel v LMŠ, Gregor Židan pa v SD.

