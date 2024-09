Iz zraka reševali življenja in pomagali gasiti

Pri velikih požarih, posebno na težko dostopnih območjih, se je pomoč letal za podporo gašenju iz zraka in helikopterjev, ki omogočajo hiter odziv, izkazala za bistveno.

Poleg letal in helikopterjev Slovenske vojske ter Policije se je letos v gašenje požarov v naravi vključila tudi na novo ustanovljena enota za podporo gašenju iz zraka uprave za zaščito in reševanje s skupno štirimi letali air tractor.

FOTO: Bruno Toič

Na obrambnem ministrstvu so pojasnili, da je podpora iz zraka za gasilce na tleh pomembna, saj tako zmanjšujejo intenzivnost požarov in omogočajo varnejši dostop gasilskih enot. Slovenski letalci so letos poleg gašenja v Sloveniji pomagali gasiti požare tudi v Severni Makedoniji.

Namenska letala za gašenje air tractor, ki so nova pridobitev, so od 18. julija do 5. septembra letos sodelovala v 18 intervencijah v Sloveniji in opravila več kot 200 ur letenja. Na požarišča so odvrgla več kot 650.000 litrov vode, ki jo lahko zajemajo v Sloveniji na 12 lokacijah v morju, rekah ter jezerih, v Italiji na treh lokacijah v morju in na Hrvaškem na dveh lokacijah v jezeru ter morju.

Odzivni čas letal enote za podporo gašenju iz zraka z odmetom vode je bil od 25 do 35 minut po aktivaciji. Rezultat učinkovitega sodelovanja gasilcev in podpore iz zraka je majhna povprečna pogorela površina, največkrat do nekaj hektarov, pravijo na ministrstvu za obrambo.

Poleg omenjene enote za podporo gašenju iz zraka so posadke letalstva Slovenske vojske od 1. junija do 10. septembra 21 dni sodelovale pri gašenju požarov v Sloveniji in tujini. Pri gašenju požarov v Severni Makedoniji so kar trikrat sodelovale helikopterske posadke Slovenske vojske.

S helikopterjem cougar so pomagale pri gašenju obsežnih požarov in iz ognjenih zubljev rešile sedem ljudi. Helikopter Slovenske vojske je na požarišča v Severni Makedoniji odvrgel 341.300 litrov vode in pri tem opravil 47 ur in 40 minut. Skupaj so posadke Slovenske vojske letos na pogorišča v Sloveniji in Severni Makedoniji odvrgle 863.550 litrov vode ter skupaj opravile približno 104 ure.

Rešili župana in odleteli naprej

Major Primož Pintar je kot pilot vojaškega helikopterja cougar sodeloval pri dveh od treh gasilskih intervencij v Severni Makedoniji. »Tam nismo bili sami, pripadniki Slovenske vojske smo odlično sodelovali s kolegi iz drugih držav, naše policije ter uprave za zaščito in reševanje. Vesel sem, da smo lahko pomagali ljudem v stiski in tudi v živo sem se lahko prepričal, da je naša organizacija gašenja na zares visoki ravni. Prepričan sem, da smo dostojno zastopali svojo domovino,« nam je povedal major Pintar.

Pintar je med eno od akcij s kolegi iz objema ognjenih zubljev rešil skupino sedmih od ogljikovega monoksida že rahlo zastrupljenih ljudi, med njimi tudi župana tamkajšnje občine, kar je zelo odmevalo v makedonskih medijih. Župan je po uspešni rešitvi iskal slovensko posadko, da bi se ji zahvalil za rešeno življenje, a so Pintarja in slovensko ekipo nove naloge odpeljale na drugi konec te vroče balkanske dežele.

Brez dobro organiziranih gasilcev na tleh ni nič

»Razlik med požari pri nas in v Makedoniji ni veliko, pri njih je bistveno bolj vroče, tudi 45 stopinj je bilo, naš helikopter pa lahko varno leti na temperaturah do 50 stopinj Celzija, nikdar še nisem letel tako blizu zgornji temperaturni meji,« pravi Pintar in dodaja, da je pomembna razlika tudi v tem, da so gasilci v Severni Makedoniji slabše opremljeni in organizirani. »Brez dobro organiziranih in opremljenih gasilcev na tleh gašenje iz zraka ne pomaga veliko,« je dejal sogovornik.

Major Pintar je bil del številčne mednarodne ekipe, ki je gasila v Makedoniji, tja so na pomoč prileteli še za gašenje usposobljeni vojaški piloti iz sosednje Srbije, Turki, Madžari in Čehi. Poudaril je še, da se je sodelovanje med namensko letalsko enoto za podporo gašenju iz zraka, gasilskimi enotami na terenu in podporo helikopterjev Slovenske vojske ter Policije na terenu izkazalo za učinkovito.