Odprtje sporne razstave preloženo za nedoločen čas

Razstava z domnevnimi deli velikih avtorjev modernizma, ki naj bi jo danes odprli v Narodnem muzeju Slovenije, je v strokovni in splošni javnosti že včeraj sprožila ugibanja in nejevero, tudi jezo in ostre zapise.

Večina strokovnjakov namreč še nikoli ni slišala za zbirko Nika Boljkovca, v kateri naj bi bila dela številnih osrednjih klasikov svetovne umetnosti 19. in 20. stoletja. Mnogi upravičeno dvomijo o avtentičnosti del, glede na kritične pomisleke so se v vodstvu muzeja nato v zadnjem trenutku odločili, da razstavo odpovedo.

Izjavo o odpovedani razstavi je popoldan dala tudi nova ministrica za kulturo, sicer umetnostna zgodovinarka in avtorica številnih razstav, dr. Asta Vrečko. Izjavo si lahko ogledate v videu:

Vrečkova je povedala, da so včeraj na ministrstvu prejeli več zaskrbljenih pisem in pobud o razstavi, zato so imeli danes zjutraj najprej interni sestanek s strokovnimi sodelavkami, na katerem so na podlagi dokumentacije ugotovili, da njihove strokovne komisije te razstave niso uvrstile v letni program in načrt NMS.

Asta Vrečko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zatem so sestankovali še z direktorjem NMS dr. Pavlom Carjem, ki se je naposled odločil, da otvoritev razstave odpove. Kot je dodala Vrečkova, bodo okoliščine še preučevali in pregledali pogodbe, ugotavljanje morebitne pristnosti spornih del pa bo stvar sodnih cenilcev, poznavalcev in strokovnjakov. Katerih, ni navedla, jasno pa je, da ustrezno renomiranih cenilcev za dela največjih svetovnih mojstrov umetnosti zadnjih dveh stoletij v Sloveniji ni.

Ministrica je navedla tudi, da kakšne finančne kompenzacije za lastnika slik ni bilo, ob pregledu pogodbe pa bodo ugotavljali, ali bodo kakšne druge finančne posledice. Vprašanja, ali bo ob morebitni potrditvi, da gre za ponaredke, zahtevala odstop Carja, ni želela komentirati. Je pa bila, kot je navedla, odločitev o uvrstitvi razstave v program direktorjeva.

Izjavo Pavla Carja prenašamo v celoti:

Car je dejal, da mu je iskreno žal, da je prišlo do te situacije. »Zaradi dobrega imena Narodnega muzeja smo se odločili, da odprtje razstave preložimo za nedoločen čas.« »Zavedamo se, da bi morali nekatere postopke voditi drugače,« je dodal. Z razstavo so skušali v poletnih mesecih privabiti ljudi, je projekt opravičeval Car.

Zagotovil je, da imajo vsa dela na razstavi bodisi mednarodno ekspertizo ali provinienco iz kje izhajajo. Za razstavo so se v muzeju odločili šele pred nekaj tedni, je pojasnil, zato so jo začeli oglaševati šele pred kratkim. Z njo so imeli le nekaj sto evrov stroškov je pojasnil Car, ki zaupa v avtentičnost vseh slik na razstavi. »To so originali,« je bil nedvoumen Car.