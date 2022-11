Izkašljaj se med »čik pavzo«

V nadaljevanju preberite:

Spodbujeni z lanskim odzivom ljudi na kampanjo Čik pavza so se v Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije odločili na pomen zgodnjega odkrivanja pljučnega raka opozoriti tudi letos. Lani se je v sklopu Čik pavze z zdravnikom posvetovalo več kot 120 ljudi. Letos vse, ki kadijo ali jih skrbi zdravje pljuč, ponovno vabijo, da se prek spletne platforme www.izkasljaj.se/cikpavza prijavijo na brezplačni in anonimni posvet z zdravnikom. Kampanja se konča zadnji dan novembra.

Pljučni rak velja za bolezen kadilcev. V povprečju za njim vsako leto zboli skoraj za eno Slovenijo zemljanov. Po pojavnosti je pri nas pri moških na tretjem in pri ženskah na četrtem mestu. Preživetje bolnikov s to vrsto raka je nizko, pet let po diagnozi jih še živi nekaj več kot desetina.