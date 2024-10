Izkušena SDS vodi parlamentarno igro in dviguje temperaturo

V nadaljevanju preberite:

SDS se do nadaljnjega ne bo udeleževal kolegijev predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, kar lahko pomeni vsaj težave pri potrjevanju dnevnih redov sej oziroma zahtev po širitvah, saj dnevni redi sej ne bodo predhodno usklajeni na kolegijih. Do njenega vodenja državnega zbora so ob opoziciji - ta napoveduje možnost zahteve za predsedničino razrešitev - kritični tudi nekateri predhodniki. Kaj dela Urška Klakočar narobe in s čim je SDS zasejala seme dvoma v koalicijske vrste?