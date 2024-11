Izmenjevali so si posnetke spolnih zlorab otrok

V okviru mednarodne akcije Mozaik 2024 so kriminalisti odkrili 11 Slovencev, ki so si izmenjevali posnetke s spolnimi zlorabami otrok. Identificirali so tudi osem otroških žrtev, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana. Med žrtvami na posnetkih so bili celo dojenčki. Preiskavo so v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana izvedli v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (EMPACT).

Kot je na novinarski konferenci pojasnil Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz UKC na Generalni policijski upravi, so slovenski kriminalisti zbrali dovolj dokazov, na podlagi katerih so identificirali 11 osumljencev iz Slovenije. Sedem jih je delovalo v »peer to peer« omrežju, kjer so si izmenjevali posnetke spolnih zlorab otrok. Po vsej Sloveniji so izvedli 11 hišnih preiskav, v katerih so zasegli 132 elektronskih naprav in drugih nosilcev podatkov.

Med posnetki ni slovenskih otrok

Med posnetki ni slovenskih otrok, prav tako preiskava ni pokazala, da bi slovenski osumljenci, med katerimi je tudi posameznik, ki je bil zaradi tovrstnih kaznivih dejanj v preteklosti že pravnomočno obsojen in je kazen tudi že prestal, sami izdelovali sporne posnetke. Zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva slovenskim osumljencem grozi od šest mesecev do osem let zapora. V mednarodni akciji so organi pregona sicer odkrili 63 osumljencev, ki so si lastili več kot 300 elektronskih naprav. Doslej so identificirali osem žrtev, vse so iz območja Zahodnega Balkana.

Zaradi navidezne anonimnosti in hitrosti interneta ter zaradi lastnosti otrok, kot so radovednost, zaupljivost in neizkušenost, lahko povzročitelji lažje in hitreje navežejo stik z otroki. Otroci pa so med najranljivejšimi uporabniki interneta. Čeprav spolne zlorabe prek spleta običajno ne vključujejo fizičnega stika, so njihove posledice prav tako hude. Žrtve lahko razvijejo motnje hranjenja, agresijo in depresijo, pogosto imajo nizko samopodobo. Prisotni so občutki sramu, krivde in tesnobnosti, opozarjajo na policiji.