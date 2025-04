Več evropskih držav ostalo brez elektrike

Okoli poldneva so Španijo in Portugalsko prizadeli ogromni izpadi elektrike, električni mrk je prizadel več milijonov ljudi. Ponekod so evakuirali podzemne železnice, vlaki stojijo, leti na prizadeta območja so bili prestavljeni, mesta pa je zajel prometni kaos, saj semaforji ne delujejo. Številni so ostali ujeti v dvigalih, poleg tega ne delujeta niti spletno in telekomunikacijsko omrežje. Brez elektrike so tudi deli Francije, vendar so električni izpad odpravili.

Šele po več urah se je elektrika začela postopoma vračati v Španijo, medtem ko Portugalska še zmerom ostaja v temi.

Portugalski upravljavec omrežja REN je sporočil, da so motnje v oskrbi z električno energijo v državi posledica »napake v španskem električnem omrežju«, kar naj bi bilo povezano z »redkim atmosferskim pojavom«. »Zaradi ekstremnih temperaturnih nihanj v notranjosti Španije so se pojavila anomalna nihanja v visokonapetostnih vodih,« so poročali za BBC.

V temi je bil tudi del Francije. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Španija se na trditev še ni odzvala, je pa več španskih medijev navedlo besede višjega direktorja španskega operaterja omrežja Red Eléctrica, da bi lahko obnovitev oskrbe z energijo po državi trajala od šest do deset ur, saj gre za incident brez primere. Operativni direktor podjetja Red Eléctrica Eduardo Prieto ni hotel komentirati vzrokov za izpad, so poročali za Guardian. Ponovna oskrba Portugalske z elektriko bi lahko trajala ves teden, so poročali za BBC.

Mesta je zajel prometni kaos. FOTO: Thomas Coex/AFP

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenih omrežjih sporočila, da je o izpadu električne energije na Iberskem polotoku danes popoldne govorila s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom. Dejala je, da komisija pomaga pri »spremljanju razmer z nacionalnimi in evropskimi organi ter našo koordinacijsko skupino za električno energijo«.

Predsednik evropskega sveta António Costa je za BBC dejal, da za zdaj nič ne kaže, da bi bil današnji izpad električne energije posledica kibernetskega napada.