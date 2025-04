Voda iz Maximarketa: V blatu obolelih več bakterij in virusov

V ljubljanskem Maximarketu je fekalno onesnaženje interne vodovodne napeljave sredi meseca povzročilo množičen izbruh črevesnih okužb. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je potrdil več kot 500 primerov obolelih, a zdravstvene oblasti opozarjajo, da je teh v resnici verjetno še precej več.

Epidemiološka preiskava je pokazala, da je bila voda v objektu onesnažena z bakterijo E.coli, kar so potrdili tudi vzorci, ki jih je analiziralo komunalno podjetje Voka Snaga. »V vzorcih blata so poleg E.coli našli tudi bakterijo Campylobacter in možno prisotnost virusov, kot so astrovirus, adenovirus in sapovirus,« je danes na novinarski konferenci povedala Eva Grilc s Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ.

580 klicev, sedem hospitalizacij

Do zdaj so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje prejeli 580 klicev zaradi zdravstvenih težav, pri čemer so nekateri posamezniki poklicali več kot enkrat. Največ primerov obolelih so ugotovili 15. in 16. aprila, a so se simptomi pojavljali tudi pozneje. Najpogostejši so bili driska, bruhanje, pri 17 odstotkih bolnikov tudi vročina. Sedem ljudi je bilo zaradi težav napotenih v bolnišnico, kjer so se kratkotrajno zdravili. Povprečna starost obolelih je bila 47 let. Virusi, ki so jih našli v vodi, so tudi nalezljivi.

»Zavedamo se, da je dejansko število okuženih še večje, saj vsi niso poiskali zdravniške pomoči,« je dodala Grilčeva.

Maximarket ostaja zaprt

Maximarket, ki ga upravlja podjetje Mercator, je deloma zaprt že skoraj dva tedna. Onesnaženje je prizadelo tudi zaposlene v okoliških ustanovah – med drugim v državnem zboru, NLB ter na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Pri Voki Snagi so ob potrditvi onesnaženja pojasnili, da je bila kontaminacija omejena na interno napeljavo objekta in da javni vodovodni sistem v središču Ljubljane ni bil prizadet. »Vodovodno omrežje v središču mesta redno in sistematično vzdržujemo ter stalno spremljamo kakovost vode,« so še dodali.

Kaj sledi

NIJZ skupaj s pristojnimi institucijami nadaljuje spremljanje stanja in poziva vse, ki so obiskali Maximarket v zadnjih tednih in imajo prebavne težave, naj se oglasijo pri osebnem zdravniku ali kontaktirajo epidemiološko službo.