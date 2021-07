Janez Kranjc ni dobil podpore za novega ustavnega sodnika

Več sreče je imela Jeanova



DZ je danes Ireno Vodopivec Jean ponovno imenoval za viceguvernerko Banke Slovenije, poroča STA. Zdajšnji šestletni mandat se ji izteče 6. oktobra, za novega jo je predsednik republike Borut Pahor predlagal izmed štirih prijavljenih kandidatov. Glasovanje je bilo tajno, za je glasovalo 67, proti pa 22 poslancev.



Svet Banke Slovenije ima pet članov, poleg guvernerja Boštjana Vasleta še njegovega namestnika Primoža Dolenca ter viceguvernerje Ireno Vodopivec Jean, Jožefa Bradeška in Tino Žumer.



Kranjc stavi na nepristranskost

Še naprej v Sloveniji iščemo ustavnega sodnika, ki bi dobil dovolj podpore. Danes so v Državnem zboru glasovali o, dobil pa je 45 glasov, torej enega premalo, da bi lahko postal novi ustavni sodnik.Kandidata za novega ustavnega sodnika Janeza Kranjca je sicer predlagal predsednik republike. Oddanih je bilo 89 glasov, ena glasovnica je bila neveljavna, 43 poslancev je bilo proti.Predsednik republike Borut Pahor je Kranjca predlagal v tretjem poskusu in pri tem menil, da bi primeru izvolitve pomembno prispeval k delu in vlogi ustavnega sodišča kot najvišjega organa sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi.V prejšnjem krogu je predlagal, ki je v DZ prejel 44 glasov, v prvem krogu pa, ki je prejel še dva glasova manj.Kranjc bi na mestu ustavnega sodnika nasledil, ki se ji je mandat iztekel julija lani. Kot smo v Delu že poročali, bi državni zbor za novega ustavnega sodnika potrdil 72-letnega Kranjca v primeru , da bi zanj v skladu z napovedmi glasovali poslanci SDS, NSi, SMC, Desusa, SNS in manjšin. Zaslužni profesor in izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) sicer velja za avtoriteto na področju rimskega prava, kar mu priznavajo tudi v opoziciji, a mu svojih glasov ne bodo podelili – povečini zaradi njegovih svetovnonazorskih stališč. Ta mnogi označujejo za konservativna. Pri opravljanju sodniške funkcije Kranjc zagovarja nepristranskost. »Neprestano soočanje z lastno pristranskostjo, ki se je moram zavedati, je edini način, da bom nepristranski,« je po njegovem mnenju nujen nasvet za sodnika.