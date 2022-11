Janeza Janšo ta rezultat volitev zgolj krepi

Zgodilo se je pravzaprav tisto, kar smo skorajda vsi po malem pričakovali, komentira Miro Haček, politični analitik. Pri izidu volitev pa poudarja tri zadeve.

-Prvič, videli smo, da je lahko volilna kampanja tudi spoštljiva, strpna, nesovražna in na razmeroma visoki ravni, to velja za oba kandidata, nemara še nekoliko bolj za Anžeta Logarja, in morda je to nauk, kakšnih volilnih kampanj si volivci želimo tudi na prihodnjih volitvah.

-Drugo pomembno dejstvo je, da čeprav niti po 30 letih očitno še ni prišel čas za desnosredinskega predsednika, je Logar krepko presegel pričakovanja in pokazal, da lahko tudi desnosredinski politik dobi več kot 400.000 glasov in se zelo približa petdesetim odstotkom. S tem je pridobil kar nekaj političnega kapitala in zanimivo bo opazovati, kako – in če – ga bo unovčil. Hkrati pa je morda sploh prvič postalo mogoče tisto, kar smo doslej ocenjevali za skoraj nemogoče, torej da nekdo znotraj desne sredine preseže in morda v prihodnosti prevzame primat iz rok Janeza Janše. Morda so tokrat volivci celo zamudili priložnost, da bi na neki način Janšo »upokojili«, saj zmaga levosredinske kandidatke na desnem političnem polju Janšo zgolj krepi.

-In tretjič, v večini konsolidiranih demokracij po svetu si ni mogoče predstavljati, da kandidatka za predsednico republike ne bi znala zelo prepričljivo pojasniti tistega, kar je Milan Brglez imenoval »tranzicijski kapital«. Upam, da se ta nahrbtnik ne bo med predsedovanjem Pirc Musarjeve izkazal za pretežkega, saj bo žrtev tega predvsem slovenska demokracija.