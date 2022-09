Jani Prednik: Vsi igramo za isto ekipo

»Soglasja za kandidaturo nisem podal, ker sem po tehtnem razmisleku sprejel odločitev, da vsi igramo za isto ekipo. In ekipa, stabilnost in enotnost je tisto, kar socialni demokrati potrebujemo, da ponovno postanemo vodilna politična sila. Da postavimo ljudi na prvo mesto, da dokažemo, da znamo delati, in ne samo govoriti,« pojasnjuje Jani Prednik svojo odločitev, zakaj se, kljub temu da ga je evidentiralo več članov in je o tem razmišljal, na koncu ni odločil za kandidaturo za predsednika stranke na volilnem kongresu stranke na Ptuju.

Kot vodja poslanske skupine pravi, da se zaveda velike odgovornosti, ki jo ima pri vodenju poslancev, še posebej v času, ko aktualne razmere zahtevajo enotnost in stabilnost, tako stranke, kot vladajoče koalicije. »Enotno delovanje mora biti tako zagotovljeno na vladni, parlamentarni in lokalni ravni,« je navedel in dodal, da v idejo socialne demokracije trdno verjame, kot vodja poslancev pa meni, da lahko veliko pripomore v dobrobit vseh, ki so mu zaupali mesto v državnem zboru.

Na kongresu na Ptuju bo tako najverjetneje dosedanja predsednica stranke Tanja Fajon edina kandidatka za to funkcijo – kandidatne liste bodo v SD potrjevali na predsedstvu danes zvečer –, se pa obeta bolj zanimiv boj za funkcije podpredsednikov, glavnega tajnika in mesta v predsedstvu.