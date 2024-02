Janković vztraja pri združitvi poslovanja ljubljanskih vrtcev

Ljubljanski župan Zoran Janković stoji za združitvijo poslovanja ljubljanskih vrtcev, pri tem pa zahteva, da ima vsak vrtec popolno avtonomijo v strokovnem delu. »Jaz sem našel rešitev, kako bi oboje združili,« je dejal na novinarski konferenci. Rešitve ni razkril, bodo pa o tem razpravljali na četrtkovem sestanku strokovne skupine za združitev.

V četrtek se bo Janković sestal s tremi ravnateljicami ljubljanskih vrtcev in glavnim tajnikom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimirjem Štrukljem. »V delovni skupini, kjer so dobili neko gradivo, so to vzeli kot zacementirano, ampak to gradivo lahko doživi spremembe,« je poudaril. Tudi na sestanku s Štrukljem prejšnji teden sta pregledovala, kaj v gradivu bo treba spremeniti, je dodal.

Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Trdi, da je predlog napisan zelo dobronamerno za otroke, starše in sodelavce. »Ne pustim si, da kdor koli podvomi o mojem odnosu do otrok,« je dejal in dodal, da tretjino proračuna namenijo zanje.

Dejal je, da bo treba v zakonu opredeliti tudi vpliv odločevalcev na zavod, da se v prihodnosti ne bodo dogajale zlorabe avtonomije posameznih vrtcev ali drugi pritiski na ravnatelje.

Župan je komentiral tudi zbiranje podpisov pod peticijo Sviza za ohranitev samostojnih vrtcev v Ljubljani, ko naj bi pretendentka za direktorico združenega vrtca Barbara Novinec po Štrukljevih besedah poskušala vplivati na podpisovanje peticije. Novinčeva je vse obtožbe zavrnila. Janković je dejal, da verjame zagotovilu Novinčeve, da je zbiranje podpisov organizirala kot vsa leta pred tem. Na občini pa bodo počakali, da sindikat zbere vse podpise.

Kot smo poročali, je ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec sindikalni zaupnici v elektronskem poročilu zapisala: »V našem vrtcu lahko zbirate morebitne podpise peticije Sviz izključno v moji pisarni v petek, 9. 2. 2024, med 12.30 in 14. uro. Zaposlenim ne bomo prepošiljali peticije Sviz, jih pa bom seznanila, da na nivoju Sviza poteka peticija in da lahko pridejo peticijo proti združevanju javnih vrtcev MOL v Center PRVI Ljubljana podpisati v mojo pisarno, kjer ste lahko prisotni tudi vi. Obešanja peticije v prostorih vrtca ne dovolim, prav tako ne dovolim vašega pobiranja peticije v času delavnika po oddelkih. Z le-to lahko osebno obvestite izključno vaše člane, katerih kontakte imate.«