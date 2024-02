Zbiranje ponudb za opremljena zemljišča

Na spletni strani Mestne občine Ljubljana je že objavljen razpis za prodajo nepremičnin v Ekonomsko-poslovni coni Zalog (EPC Zalog). Zemljišča so v celoti komunalno opremljena, z vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo za priključitev stavb. Gre za izjemen podjetniško-razvojni potencial za razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij, je ob predstavitvi na redni tedenski novinarski konferenci ljubljanskega župana povedala Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Za 5,9 milijona evrov vredno naložbo je dodeljenih 3,4 milijona nepovratnih sredstev iz evropske kohezijske politike (dogovor za razvoj regij) in iz državnega proračuna, 2,5 milijona evrov pa je zagotovila MOL. EPC Zalog obsega 2,7 hektara površine, skupaj z Industrijsko cesto pa 7,75 hektara ob Industrijski cesti med Cesto v Prod in Hladilniško potjo oziroma natančneje med Agrokombinatsko cesto in Hladilniško potjo.

Okoli 27.000 kvadratnih metrov v EPC Zalog je razdeljenih na sedem zemljišč, Maja Žitnik, vodja mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, pa je opozorila na dobro povezavo do avtocestnega obroča. Podaljšek Industrijske ceste je trenutno še v gradnji, cesta pa bo po njeni napovedi zgrajena predvidoma maja letos. V MOL (do 1. marca) zbirajo nezavezujoče idejne zasnove za pet ali več objektov, odvisno od ponudnikov. Gre za zemljišča od 2700 do skoraj sedem tisoč kvadratnih metrov, na katerih bo razen predelovalnih dovoljeno opravljanje vseh drugih dejavnosti. Interesenti lahko kupijo eno ali več zemljišč, lahko se dogovarjajo, lahko gre za enega ali več ponudnikov. Zoran Janković, župan MOL, zdaj samo čaka na investitorje, saj je vse ostalo zagotovljeno; posebni (časovni) pogoji so povezani izključno s črpanjem nepovratnih evropskih sredstev.

Združevanje vrtcev

Zoran Janković zagotavlja, da se zaposlenim v ljubljanskih vrtcih ni treba bati za delovna mesta tudi ob združitvi vseh 23 javnih ljubljanskih vrtcev v en zavod. Zagotavlja tudi, da bodo otroci še bolj zadovoljni. Česa se bojijo v Sindikatu vzgoje in izobraževanja (Sviz), kjer so začeli podpisovati peticijo proti združitvi, županu ni jasno. Vsekakor se je po njegovih besedah javna razprava o enotnem vrtcu zaključila, ideja ni zrasla na hitro, v komisiji za pripravo je sodeloval tudi Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, s katerim se bo župan po lastni napovedi ponovno sestal v teh dneh. Na sestanek na pristojnem ministrstvu pa Zoran Janković še vedno čaka: pri vsem skupaj je občina pač še vedno odvisna od države, ki je financer.

Kljub združitvi bi ravnateljice in ravnatelji ohranili strokovno avtonomijo. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Na nedavnem sestanku je 19 od 23 ravnateljic in ravnateljev ljubljanskih vrtcev pisno potrdilo, da se strinjajo z idejo enega vrtca, je pojasnil Zoran Janković. Ravnateljice in ravnatelji bodo po združitvi imeli po njegovih besedah več časa za strokovna vprašanja, saj bodo pri strokovnosti ohranili vso avtonomijo, rešeni pa bodo vseh drugih (administrativnih, finančnih ...) opravil. Župan zagotavlja, da bodo na vsa vprašanja in nasprotovanja še naprej argumentirano odgovarjali.

V 23 ljubljanskih vrtcih je od 300 otrok v najmanjšem do 900 v največjem. Če bi bile tudi vse enote samostojne, potem bi bilo vrtcev šestdeset. Janković je na novinarski konferenci tudi pojasnil, da se v MOL prihajajo učiti tudi Skandinavci, ravnateljice in ravnatelji ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol pa da redno vsako leto hodijo na strokovne ekskurzije – in mu o vtisih in izkušnjah tudi poročajo.