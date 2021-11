Janković za zakonsko uvedbo pogoja PC

»Poziv s strani županov mestnih občin je, naj državni zbor in vlada sprejmeta zakon o uvedbi pogoja PC. Prebivalce Ljubljane pa pozivam, naj bodo solidarni in se cepijo.« Tako je ljubljanski župan Zoran Janković komentiral najnovejše epidemiološke razmere v državi in dodal, da bi bilo treba, če bi se začele okužbe pojavljati v vrtcih in šolah, državo zapreti. Sicer pa je na novinarski konferenci govoril tudi o odnosu z vlado Janeza Janše in mestnih projektih, ki jih zavirajo v stranki SDS oziroma njihovi ministri.

Ljubljanski župan Zoran Janković ocenjuje, da je vlada pri obvladovanju epidemije izgubila kompas. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Del necepljenih je zagotovo necepljenih iz protesta proti ravnanju te vlade. Ampak, vlado lahko obsojamo, vendar to pokažimo na volitvah,« je dejal župan in dodal: »Če vprašate mene, je treba aktualno vlado zamenjati.« Na vprašanje, kako komentira izjavo nacionalnega koordinatorja za množično cepljenje Jelka Kacina, ki je kritiziral zdravstvo glede organizacije cepljenja, pa je Janković odgovoril: »Če bi jaz Kacina poslušal, se zagotovo ne bi cepil. Kacin največ naredi, če je tiho.« Pri tem je župan še pojasnil, da so v Ljubljani prvi vpeljali tako imenovani »drive in« za testiranje za covid-19. »Vlada je pri odločanju o ukrepih za zajezitev virusa izgubila kompas,« je bil kritičen župan.

Ministri iz vrst SDS zavirajo projekte

»Kar se tiče SDS oziroma Janševe vlade, lahko rečem, da so se očitno odločili, da bodo šli z vsemi topovi na župana,« je dejal Janković in pri tem naštel nekaj primerov, kako aktualna vlada oziroma ministri iz vrst SDS zavirajo mestne projekte.

Eden izmed teh je projekt aglomeracije, gradnje druge faze centralne čistilne naprave in kanal C0. Za vse našteto so na MOL že pridobili gradbena dovoljenja, tudi za kanal C0, vendar pa so pred kratkim prejeli odlok, po katerem je ministrstvo za okolje (MOP), ki ga vodi minister iz vrst SDS Andrej Vizjak, razveljavilo gradbeno dovoljenje za zgolj šest metrov zemljišča, kjer poteka kanal C0. Janković pri tem opozarja, da je projekt vreden 111 milijonov evrov (brez DDV), pri čemer je 69 milijonov evrov prispevala EU, 12 milijonov evrov pa država. Namesto da bi delali tako, da bi se projekt čim prej zaključil, delajo v škodo države, ocenjuje Janković.

Če projekt ne bo dokončan v roku, torej do septembra leta 2023, bo po njegovem mnenju Evropska unija naši državi naložila plačilo denarne kazni v višini milijon evrov na dan.

Drugi primer, kjer ministri iz vrst SDS zavirajo projekte v prestolnici, je rekonstrukcija črnovaške in ižanske ceste, ki že poteka. Pri tem pa si je po županovih besedah minister Zvonko Černač, pristojen za razvoj in kohezijsko politiko EU, vzel pravico in ni podpisal pogodbe za gradnjo kolesarske steze. Projekt se vleče še iz leta 2014, vendar pa minister Černač zdaj razmišlja, da bi ga premaknil v naslednje obdobje.

Župan je še pojasnil, da sta na začetku epidemije lani spomladi s predsednikom vlade Janezom Janšo bila v stikih, da pa letos te komunikacije ni. »Očitno to ni potrebno,« ocenjuje Janković. Pozval je tudi Ljubljančane, naj se volitev udeležijo. »Definitivno bom meščanke in meščane pozval, naj volijo proti tej vladi in proti SDS,« še zaključuje Janković.