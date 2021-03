Janša je odprl fronto z evropskim parlamentom

V nadaljevanju preberite:

Evropska poslanka iz Nizozemske Sophie in 't Veld (Renew/D66), ki v evropskem parlamentu vodi skupino za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, je na današnjo videorazpravo o razmerah v Sloveniji v zvezi z vladavino prava povabila tudi premiera Janeza Janšo in ministra za kulturo Vaska Simonitija. Oba sta nastop v takšni obliki zavrnila, je pa premier Janša sinoči v pismu Nizozemki predlagal fizični nastop pred njeno skupino po bruseljskem vrhu EU 26. marca.

Vladni poskusi utišanja svobodnih medijev na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji je uradni naslov razprave, ki bo prihodnjo sredo popoldne potekala na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta.