Janša nagovarja Toninove: Vabljeni v našo veliko družino

Prvak SDS Janez Janša je po nedeljskem uspehu, ko mu je ob delni pomoči NSi in Demokratov Anžeta Logarja ter preostalih manjših sil na desnici na nedeljski referendum uspelo pripeljati največ 403.000 volivcev, in po tem, ko sta NSi in njegov prvak Matej Tonin vztrajala, da ga v naslednji Janševi vladi ne bo, volivce NSi pozval, naj se priključijo njegovi stranki SDS.

»Spoštovani člani in članice Nove Slovenije, ki ste imeli doslej še nekaj iluzij: nič ne bo. Vabljeni v našo veliko družino. Pridružite se stotinam, ki so to že naredili zadnje leto,« je zapisal na omrežju X.

Nedeljska zmaga sicer ni dovolj za četrto Janševo vlado, kaj še mora narediti desnica?

Predsednik NSi Matej Tonin je ob referendumski zavrnitvi zakona o dodatkih k pokojninam dejal, da je demokracija zmagala nad bojkotom, h kateremu so pozivali v vladnih vrstah. Rezultat pa je po njegovi oceni tudi začetek konca vlade Roberta Goloba. »Od danes bo vse lažje in je zmaga desnosredinske vlade mogoča,« je v nedeljo dejal Tonin. Je pa za N1 dejal, da bo Nova Slovenija vztrajala pri stališču, da je v vladi, ki bi jo vodil Janša, več ne bo.