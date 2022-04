Janša o boju do zadnjega preštetega glasu

Da bodo v nedeljo na volitvah relativni zmagovalci, je bilo na volilni konvenciji SDS slišati večkrat. »A razmere so tesne,« je navedel prvak Janez Janša. Po njegovo bi lahko odločalo deset tisoč glasov. Pozval je k boju za volivce in dodal, da tokrat ne bodo dovolili, »da bogata Ljubljana premaga celotno Slovenijo«.

Navedel je še, da se bodo bojevali do zadnjega preštetega glasu in tudi preverjene glasovnice. »Zato ne pozabite na nadzor,« je navedel Janša in tako znova nakazal, da bi lahko SDS polemizirala z izvedbo volitev ob zanje potencialno neugodnem rezultatu.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Umanjkal nagovor Viktorja Orbána

»Zmagali bomo za Slovenijo,« so odgovarjali Janši udeleženci, ki pa so bili bolj zadržani pri odgovorih na vprašanje, ali bodo tudi sestavljali vlado. »Bomo videli, katere stranke, ki so danes izključujoče, bodo po volitvah spoznale, da je prav, da sodelujemo,« je dejal podpredsednik SDS Aleš Hojs, ki pa ni želel komentirati, kdo vse bo po njegovo v prihodnji vladi.

Na sodelovanje s SDS zagotovo računajo v NSi, saj njihov prvak Matej Tonin zatrjuje, da je njihova prioriteta sestava desnosredinske vlade. Zato bodo potrebovali vsaj še preboj gibanja Povežimo Slovenijo. Kako bodo z njimi sodelovali – glede na to, da je sestavljeno iz petih različnih strank, ki imajo večkrat povsem različna stališča –, večine ne skrbi. Poudarjajo predvsem pomembnost zadostnega števila poslanskih glasov.

Tako SDS kot NSi, ki sodita v Evropsko ljudsko stranko (EPP), je podporo včeraj izrazil vodja skupine Manfred Weber, prek videonagovora pa je SDS podprl tudi poljski premier Mateusz Jakub Morawiecki. Umanjkal pa je nagovor madžarskega premiera Viktorja Orbána, ki je bil doslej reden gost na konvencijah SDS, a se je ob invaziji Rusije na Ukrajino oddaljil od enotnega stališča EU.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V NSi zanikajo, da bi se ponujali Golobu

V nasprotju s SDS pa NSi upa tudi na vstop v vlado, ki bi jo vodil Robert Golob, s čimer naj bi izrinili iz vlade Levico. Da bi se ponujali Golobu, sicer v stranki zanikajo. Kot »pomembno razliko«, ki SDS loči od NSi, Tonin poudarja, da so že naredili transformacijo generacij in da NSi vodi mlada ekipa, da je komuniciranje NSi dostojno in da oni ne žalijo ter da je NSi stranka, »ki stavi in gradi tudi na krščanskih koreninah«.

Podpredsednik SDS Hojs je na to le z nasmehom odvrnil, da tega ne bo komentiral in da se osredotočajo na svojo stranko.

Svojega najresnejšega konkurenta za zmago, Goloba, je poleg opozicije in nevladnih organizacij v svojem nagovoru ošvrknil tudi Janša. »Zakaj nočejo, da bi dobili še en poln mandat?« je Janša nagovoril svoje podpornike in nadaljeval, da bi bila razlika po tem tako očitna, da ne bo pomagal več »noben nov obraz iz golobnjaka«.

Konvencije SDS sta se udeležila tudi Blaž Košorok, generalni direktor Gen energije, in Tomaž Kokot, generalni direktor Pošte Slovenije, ki pričakuje zmago SDS. Tudi v primeru zmage drugega pola pa svoje menjave ne pričakuje, saj da delajo dobro.