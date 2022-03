Janša: Pod vodstvom SDS bo Slovenija med najbolj razvitimi državami sveta

Ob 33. obletnici ustanovitve SDS in 90-letnici rojstva Jožeta Pučnika so v stranki danes pripravili slavnostno akademijo. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v nagovoru poudaril, da je njegova vlada Sloveniji vrnila samozavest, dostojanstvo in ponos, pod vodstvom SDS pa bo Slovenija čez nekaj let med najbolj razvitimi državami sveta.

Janša se je v svojem nagovoru navezal na stavek Jožeta Pučnika 'Zdaj gre za Slovenijo', ki so ga imeli po njegovih besedah pred očmi pred dvema letoma, ko so ob prevzemu vlade postavili interes Slovenije pred interese stranke. Po njegovih besedah so reševali življenja, zdravje in državo iz kaosa. »Nagajali so nam na vsakem koraku. Grozili so nam celo s smrtjo. Kljub temu smo šli naprej in zdržali do konca,« je poudaril.

Vlada je po njegovih besedah v zadnjih dveh letih storila ogromno, čeprav se je 60 odstotkov časa ukvarjala z epidemijo novega koronavirusa. Med drugim je izpostavil 12 milijard evrov, ki so jih izpogajali iz sklada za okrevanje in razvoj. Poleg tega ima danes v Sloveniji delo največ ljudi v zgodovini, kljub epidemiji so plače in pokojnine realno občutno narasle, v petek sprejeti zakon o dohodnini pa bo v prihodnjih mesecih in letih prinesel višje neto plače vsem zaposlenim, je poudaril.

Slovenija zmore več

Med dosežki vlade je izpostavil 'več tisoč razvojnih projektov', ki so v tem trenutku dokončani, v izgradnji ali odobreni po vseh slovenskih občinah. Po njegovih navedbah so izboljšali tudi prijateljske odnose z vsemi sosednjimi državami ter Slovenijo vrnili na evropski in svetovni zemljevid. »Sloveniji smo vrnili samozavest, dostojanstvo in ponos. Dokazali smo, da Slovenija zmore več,« je še poudaril Janša.

Slavnostno akademijo so pripravili ob 33. obletnici ustanovitve SDS in 90-letnici rojstva Jožeta Pučnika. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ob tem je predstavil nekatere ključne točke iz dopolnjenega programa stranke, ki so ga spričo spremenjenih okoliščin pripravili v strokovnem svetu stranke. Med njimi so ukrepi za boljšo demografsko sliko, uvedba državne pokojnine, povečanje prehranske samozadostnosti, posodobitev izobraževalnih programov v učnih načrtih, krepitev obrambne moči države in investicije v zdravstveni sistem.

V Ukrajini se odloča, kakšna bo Evropa v prihodnje

Spregovoril je tudi o vojni v Ukrajini ter poudaril, da se v teh dneh in tednih v Ukrajini odloča, kakšni bosta naša soseščina in Evropa v prihodnje. Po njegovih besedah je na kocki veliko, pri čemer se mnogi, ki imajo v rokah instrumente, da naredijo kaj več, tega v celoti ne zavedajo. »Očitno se razviti svet ni dovolj naučil iz tragičnih obdobij zgodovine. Druga svetovna vojna ni bila končana za pogajalsko mizo, temveč potem, ko je bila nacistična Nemčija popolnoma poražena in je povsem kapitulirala,« je še dejal.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Ob 33. obletnici stranke je Janša ocenil, da je ta 'postala močno drevo z veliko krošnjo in močnimi koreninami po celotni Sloveniji'. »Teh 33 let je šele začetek, ko bomo obhajali 40. rojstni dan, bi minilo tretje leto drugega polnega zaporednega mandata vlade pod vodstvom SDS«, je dejal in dodal, da bo Slovenija tedaj med 15 najbolj razvitimi državami sveta. »Čez sedem let se bo Slovenija prebila na prvo mesto kot najbolj zaželena destinacija na svetu po kvaliteti življenja. Ker si to zasluži. Ker to zmoremo. Za Slovenijo gre,« je svoj nagovor zaključil Janša.

Zbrane sta nagovorila tudi evropski poslanec Milan Zver in zunanji minister Anže Logar, na dogodku pa so tudi podelili nagrade zaslužnim članom.