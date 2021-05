Janša se odreka idejam somišljenikov

V nadaljevanju preberite:

Slovenija kot pretežno pasivna država v EU v zakladnico evropskih idej nikoli ni prispevala omembe vrednega prispevka. Ena izmed izjem je Ljubljanska pobuda, ki so jo leta 2017 pod pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja spisali ideološki in politični sopotniki predsednika vlade Janeza Janše. Ker se je Janša iz izrazito proevropskega politika v zadnjih letih prelevil v suverenističnega, so tudi njegovi somišljeniki, ki so minuli teden nastopili na slovenski konferenci o prihodnosti EU, dali pobudo bolj ali manj na hladno, ravno v času, ko bi jo lahko med Janševim predsedovanjem svetu EU učinkovito promovirali.