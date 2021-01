Janša zaustavil objavo razpisa o vpisu na fakultetni študij

Vlada včeraj presenetljivo ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v prihodnje študijsko leto, poroča Dnevnik . Premier naj bi namreč najprej želel vedeti, katere poklice bo potreboval prihodnji trg dela. S tem bi bil lahko vpis na fakultete za letošnjo generacijo ogrožen, se je na za zdaj neuradne novice odzval rektor ljubljanske univerzeVlada na včerajšnji seji ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v študijsko leto 2021/2022, čeprav je soglasje pogoj za objavo razpisa, visokošolski zavodi pa so, tako kot vsako leto, nameravali razpis objaviti 1. februarja.Po informacijah Dnevnika je ministrstvo za izobraževanje dokument z deležniki uskladilo pravočasno in je pričakovalo, da bo vladno soglasje samo formalnost, a vlada včeraj o tem sploh ni odločala.je izrazil mnenje, da je treba najprej ugotoviti, kakšne so dejanske potrebe na trgu delovne sile, in nato temu prilagoditi število vpisnih mest na posameznih študijskih programih.Neuradne informacije o tem so prišle do rektorja ljubljanske univerze Igorja Papiča, ki ocenjuje, da bi ta vladna poteza lahko imela resne posledice. »Nisem pravnik, a to razumem kot blokado vpisa v naslednje študijsko leto,« pravi. »Lahko bi bil ogrožen vpis cele generacije na fakultete.«